رئيس جهاز «15 مايو» يتابع أعمال تنفيذ الطرق والمحاور بالمدينة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة ١٥ مايو، أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت للطريق المزدوج بشارع فاطمة النبوية وربطه بدائرى المدينة ومدخل منطقة النرجس ومنطقة الـ100 فدان، يرافقه مسئولو الجهاز.

وجاء ذلك في إطار دفع عجلة التنمية بمدينة 15 مايو إنشاء محاور رئيسية لربط الطرق الرئيسية بالمدينة، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال المرافق وأعمال الطرق الرئيسية والفرعية بمنطقة الـ100 فدان لتتكامل جميع الخدمات من مياه وصرف وطرق وتنسيق الموقع بتكلفة إجمالية بلغت 57 مليون جنيه.

وأوضح رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه تم المرور على جميع الأعمال بالمنطقة لمتابعة ما تم إنجازه، مؤكداً أن طريق الازدواج بشارع فاطمة النبوية يُعد محورا هاما كونه يربط مناطق الإسكان الاجتماعى ومنطقة الـ100 فدان بدائرى المدينة ومنطقة النرجس الجاري بها تنفيذ عمارات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، وهو ما يلبى جميع الخدمات التى يحتاجها المواطن من تيسير عملية التنقل بين جميع الأماكن.

وأضاف أنه سيتم طرح عدد من المحال التجارية بأنشطة مختلفة ليكون هناك مجتمع سكنى متكامل به كافة الخدمات، مؤكداً أنه يتم العمل على توفير جميع الخدمات بجميع المراحل بالمدينة تيسيراً على المواطنين لتلبية احتياجاتهم من السلع والخدمات، وان المدينة تشهد طفرة على مستوى القطاعات من أعمال رفع الكفاءة وتنسيق الموقع لكافة المحاور الرئيسية والطرق، كما أن المدينة تشهد أعمال الزراعة بكافة مداخل المدينة.