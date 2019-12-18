رئيس جهاز «ناصر الجديدة» : 3.7 مليار جنيه حجم استثمارات المدينة

قال المهندس ياسر رمضان رئيس جهاز تنمية مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، إن المدينة تعد إحدى مدن الجيل الرابع التي تم إنشاؤها على مساحة 6006.2 فدان؛ لاستيعاب الفائض السكاني والحد من الزحف على الأراضي الزراعية، لافتا أن ذلك بحجم استثمارات يصل لـ 3.7 مليار جنيه.

1.8 مليار جنيه لتنفيذ أعمال البنية التحتية في مدينة ناصر الجديدة

وأضاف رمضان، أن الاستثمارات موزعة الآتي:

1.8 مليار جنيه لتنفيذ أعمال البنية التحتية للمدينة.

765 مليون جنيه لأعمال مشروعات الإسكان والتي تضم “سكن مصر والإسكان الاجتماعي”.

1.2 مليار جنيه لأعمال الطريق المؤدي إلى المدينة والتي تشمل أعمال الطريق الرئيسي والكوبري.

تكلفة نزع الملكية بقيمة 1.8 مليار جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى 18 شهرا.

تخطيط المدينة يستوعب مختلف الاسكان والخدمات

وأشار، إلى أنه تم تخطيط المدينة لتستوعب مختلف مستويات الاسكان والخدمات بكافة انشطتها، موضحا أنه تم تقسيمها إلي 6 أحياء سكنية يتم تنفيذها علي ثلاث مراحل بالاضافة الي المنطقة الصناعية ومنطقة الخدمات الاقليمية، ومن المخطط أن تبلغ إجمالي الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة 345 الف نسمة عام 2032.

مراحل التنفيذ

وأوضح أنه جارِ تنفيذ المرحلة الأولي حاليا بالمدينة على مساحة 1600 فدان.

وتشمل الحي الأول والثاني، ومشروعات الإسكان وهي: سكن مصر والإسكان الإجتماعي بالمرحلة الثانية.

ناصر الجديدة تضم منطقة لوجستية على مساحة 1500 فدان

وتابع، أنه من المقرر أن تبلغ إجمالي الكثافة السكانية المتوقعة للمرحلة الاولي الجاري العمل بها 100 ألف نسمة.

كما تضم المدينة منطقة لوجستية تقع فى الجزء الشمالى من المدينة وتقدر مساحتها بنحو 1500 فدان.

وتحتوى على مدينة طبية مقامة على 37 فدانا، وجامعة تكنولوجية حديثة بمساحة 81 فدانا.

وتضم مدينة رياضية أولمبية بمساحة 140 فدانا، ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وخدمات إدارية ومنطقة مولات.

الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية

وعن الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بالمدينة، قال إنه تم إسناد أعمال تنفيذ 60 عمارة (1440 وحدة) بمشروع سكن مصر شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط علي شبكات المرافق بقيمة 432 مليون جنية وبمدة تنفيذ 12 شهرا ونسبة الانجاز الفعلى 98%.

كما تم إسناد أعمال تنفيذ 50 عمارة سكن مصر شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط علي شبكات المرافق بقيمة 430 مليون جنيه.

أضاف، أنه بالنسبه لمشروع الإسكان الاجتماعي تم إسناد أعمال تنفيذ 66 عمارة 1584وحدة إسكان اجتماعي شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط علي شبكات المرافق بقيمة 333 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 12 شهر، وبنسبة تنفيذ بلغت 94%.

الأراضي المخصصة بالمدينة

وحول الأراضي المخصصة بالمدينة حتى الآن، أوضح أنها تضمنت قطعة أرض بمساحة 81 فدانا بنشاط تعليم عالي لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية، وقطعة أرض بمساحة 77 فدانا بنشاط عمراني متكامل لصالح شركة بورتو أسيوط للتنمية السياحية، وقطعة أرض بمساحة 104.15 فدان بنشاط عمراني متكامل لشركة مدينة نصر، وقطعة أرض بمساحة 4000 متر مربع لنشاط محطة خدمة وتموين سيارات.