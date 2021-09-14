رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: لا اعتداء على المنطقة الخضراء والمساحة المعروضة للاستثمار 5%

نفي المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة السادس من أكتوبر ما أثاره سكان المدينة بعد طرح 5% من المنطقة الخضراء المطلة على شارع جمال عبد الناصر خلف مول العرب للاستثمار، مؤكدا أنه ليس اعتداء، ولن يكون ذلك.

جاء في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وقال “هذا الإعلان يخص هيئة المجتمعات العمرانية وموجود على موقعها الإلكتروني وأي خدمات متعلقة بالمدن الجديدة يتم إعلانها عبر الموقع الالكتروني”.

وأوضح أن الهدف من الإعلان هو الاستثمار ورفع كفاءة المنطقة وصيانتها كونها منطقة خضراء كبيرة متخامة لطريق جمال عبد الناصر موازية له خلف مول العرب حيث يبلغ طولها تقريبا 2 كلم.

وكشف أن الهدف ليس هدم المنطقة الخضراء بل رفع كفاءتها وضمان استمرار صيانة المنطقة الخضراء والمساحة المعروضة تقريبا 14 فدانا ونسبة 5% المطروحة تعني إنشاء وحدات لقضاء وقت ممتع على المساحة الخضراء .

وتابع: “المساحة الخضراء موجودة ورائعة وبها لاند سكيب ومشايات للدراجات ولضمان سلامة المنطقة في الصيانة.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: “حتى تكون المنطقة مستدامة في كفاءتها يتم الطرح عبر هذه النسبة لمستثمر يكون بوسعه الاستثمار عبر إقامة وحدات صغيرة “units” تقدم مأكولات سريعة وخفيفة ومشروبات وزيادة الألعاب الترفيهية للأطفال شريطة أن يضمن كفاءة المنطقة الخضراء وصيانتها دائماً”.

وأوضح أن الهدف هو الحفاظ عليها وليس هدمها ، قبل أن تقاطعه الإعلامية لميس الحديدي قائلة :”عاوزة افهم ليه الصيانة لازم تبقى عن طريق وحدات للمأكولات عن طريق المستثمر ليه استمرار المنطقة مرهون بده إيه المشكلة لما نسيبها رئة خضراء حول المنطقة؟”.

وأجاب النجار قائلاً : ” المشايات زي ماهيا والبرجولات كمان زي ماهيا لكن عشان اكتمال المتنزه لازم يكون تطوير الناس محتاجة حمامات وأماكن يشتروا فيها أكلا وشربا وشكل الترفيه يختلف”.

وقاطعته الحديدي مجدداً : “هل هذا تطوير أم إعتداء على المنطقة الخضراء ؟ ليرد : “الألعاب الثابتة للأطفال لن تكون ملاهي وكل المساحات الخضراء ستستمر وهتفضل زي ماهيا”.