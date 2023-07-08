رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة يُتابع أعمال تنفيذ محطة تنقية مياه الشرب

تفقد المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة « غرب أسيوط » مشروع تنفيذ المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه الشرب بالمدينة

رافقه في الجولة مسئولو الجهاز والمكتب الاستشاري والشركة المنفذة لمتابعة سير الأعمال طبقاً للجدول الزمني، مشدداً على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال لضمان سرعة التشغيل.

وأوضح رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة ، أن المشروع يتم تنفيذه ضمن مشروعات المرافق القومية الهامة لتنمية مدينة ناصر الجديدة، وتبلغ طاقة المحطة التصميمية لجميع المراحل 125 ألف م٣/ يوم، والمرحلة الأولى منها بطاقة 34000 م٣/ يوم.

وفي سياق متصل، قام رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة ، بتفقد مشروع المرحلة الأولى من محطة رافع المياه الأوسط ( البوستر )، وهو عبارة عن محطة رفع أعلى جبل درنكة بمساحة 8500 متر مربع، ووظيفته استقبال المياه العكرة القادمة من المأخذ عن طريق خط من الصلب الكربوني قطره 1000 مم وضخها إلى محطة التنقية.