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رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة: طرح 13 محلاً تجارياً للبيع بالمزاد العلني

بمساحات تتراوح من (١٤م٢ : 84م٢)
أحمد صبحي 12:28 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 12:28 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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أعلن المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة، عن طرح ۱۳ محلاً تجاريا بمناطق مختلفة بالمدينة، بمساحات تتراوح من (١٤م٢ : 84م٢)، وذلك للبيع بالمزاد العلني.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم إتاحة كراسة الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة، وأن جلسة المزاد العلني ستعقد يوم الأحد 24/10/2021، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بمدينة طيبة الجديدة لا سيما بالمناطق الحديثة.

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وكان المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، قد أكد في تصريحات له، مطلع الأسبوع الماضي، أن المدينة شهدت بناء 6912 وحدة سكنية إسكان اجتماعى بمساحة 90 مترا، موضحا أنه تم تخصيص معظمها بالكامل والآن في مرحلة التسكين.

وقال رئيس جهاز مدينة طيبة، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات بمناطق الإسكان الاجتماعى، موضحا أنه في كل منطقة من مناطق الإسكان الاجتماعى بالمدينة خدمات متكاملة تعليمية وصحية ورياضية وكل الخدمات جاهزة في منطقة الإسكان الاجتماعى.

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ولفت رئيس جهاز مدينة طيبة، إلى أن مدينة طيبة المساحة المخصصة للكتلة العمرانية 4066 فدانا، متابعا: “طرحنا في المناقصة عامة 500 فدان لعمل امتداد لمدينة طيبة الجديدة”.

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بقلم أحمد صبحي

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