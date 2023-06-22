رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يُتابع أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ لخدمة المصطافين

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة الشاطئ، يرافقه مسئولو الجهاز، للوقوف على نسب الإنجاز لعملية الإحلال والتجديد لأكشاك خدمة المصطافين ورواد الشاطىء بإجمالى 13 منفذاً و 3 منافذ خدمية.

وتابع ” خلف الله ” المنافذ المتطورة التي تعد كنموذج جمالى وحضارى يُسهم في خلق فرص استثمارية لمنطقة شواطىء مميزة بإجمالى 5 شواطىء مميزة بمساحة 500م2 تقريباً.

كما وجه رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بسرعة الانتهاء من تجهيز ساحات الانتظار للمركبات وأعمال الزراعة للأشجار بمدخل الشاطىء والكورنيش وتكثيف أعمال النظافة بالمنطقة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للكورنيش، وتوفير خدمات متميزة لسكان المدينة وروادها .

و أشار رئيس جهاز دمياط الجديدة، إلى أنه تم عقد الجلسة الخامسة لمجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة، وتم استعراض جدول الأعمال وأهم الموضوعات الخاصة بخدمة السكان بالمدينة، ومنها مناقشة طلب مستشفي الأزهر شراء عدد من أجهزة الغسيل الكلوى للأطفال، وكذلك الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية بالمدينة والكثافات الطلابية بالمدارس والخطط المستقبلية في هذا الشأن.