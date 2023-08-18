رئيس جهاز مدينة القاهرة يتفقد مشروعي سكن ودار مصر

قام المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة مستوى أعمال النظافة والطرق والزراعة بالأحياء المختلفة بالمدينة، فضلاً عن الوقوف على نسب إنجاز الأعمال الجارية بمشروعي سكن مصر ودار مصر بالمدينة

وذلك في إطار الاستجابة الفورية لجميع الطلبات التي أثارها سكان مشاريع الإسكان بالمدينة في لقاءاتهم مع رئيس ومسئولي الجهاز.

واستهل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة الجولة بالمرو ر على مشروع ” سكن مصر أرض المعارض” يرافقه نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث

حيث وجه بضرورة تكثيف العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وأعمال الطرق والزراعة وجميع الخدمات بالمشروع مع ضرورة البدء في طرح أماكن الخدمات بالمنطقة، لتوفير الخدمة وسبل الحياة لملاك الوحدات بسكن مصر أرض المعارض.

وواصل المهندس عبد الرءوف الغيطي الجولة بالمرور على مشروع دار مصر ” كمبوند الـ 70 عمارة بالأندلس ” حيث تفقد أعمال رفع كفاءة وتنسيق الموقع والمسطحات الخضراء والطرق بالمشروع

موجهاً بضرورة الالتزام بإنجاز الأعمال في التوقيتات المحددة سلفاً والمتفق عليها ومراعاة جودة الأعمال وأصول الصناعة والاشتراطات والمواصفات الفنية.

واختتم رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة جولته بالتجمع الثالث بالمرور على جميع مسلسلات مشروعات سكن مصر بالتجمع الثالث، وذلك بصحبة نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومسئولي الجهاز

موجهاَ بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة وأعمال الزراعة وتنسيق الموقع بجميع مشروعات الإسكان بالمدينة، و ذلك حرصا على توفير أقصي درجات سبل الراحة لقاطني مشروعات سكن مصر ودار مصر بصفة خاصة وقاطني المدينة عمومًا مع التأكيد على إنهاء أى مرمات بالطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أى أعمال إصلاحات ” مرافق – كهرباء – غاز..”.

وشدد رئيس جهاز القاهرة الجديدة على ضرورة متابعة أي مخالفات بمشروعات سكن مصر و دار مصر للحفاظ على المظهر الجمالي لمشروعات إسكان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

لقاء مع السكان

وكان المهندس عبد الرءوف الغيطي، قد عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع ممثلي سكان مشروعات الإسكان بالمدينة ” سكن مصر بمختلف المسلسلات والمراحل، ودار مصر بمختلف مراحلها “

حيث استهل رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة اللقاءات بالترحيب بممثلي السكان، والتأكيد على اهتمامه الشديد بإيجاد الحلول الناجزة للمشكلات التي قد تواجه السكان.

ثم استمع ” الغيطي ” لشكاوى ومقترحات السكان، مؤكداً المتابعة الشخصية للقضاء على جميع المشكلات، فضلاً عن التأكيد على مروره الشخصي على مشروعات الإسكان للوقوف على مستواها.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة أن المرحلة القادمة ستشهد تطويراً في جميع قطاعات العمل داخل المدينة، وأن العمل سيتم بشكل متواصل ومكثف على مدار اليوم

موجهاً بضرورة السير في إجراءات إشهار اتحاد الشاغلين لكل كمبوند طبقاً للقانون وللحفاظ على المشروع.

كما أصدر ” الغيطي ” توجيهات لجميع التنفيذيين من الجهاز بضرورة استمرار التواصل بين السكان وتلبية مطالبهم بما لا يتعارض مع القانون واللوائح، وطبقًا لكراسات الشروط المنظمة لذلك.