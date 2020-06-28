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رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يتفقد أعمال محطة تنقية المياه ودار مصر

مطالبا الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال التنسيق
خالد الأسمر 4:42 م, الأحد, 28 يونيو 20 4:42 م, الأحد, 28 يونيو 20

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تفقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مشروعي محطة تنقية المياه ودار مصر للإسكان المتوسط، لمتابعة سير العمل والتأكد من تنفيذ الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبة.

تشغيل المرحلة الأولى من محطة تنقية المياه بطاقة 500 ألف متر3 / اليوم

وقال المهندس أمين غنيم في تصريحات له، إنه تم تشغيل المرحلة الأولى من محطة تنقية مياه شرب القاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف متر3/ اليوم، وذلك لمتابعة مراحل إنتاج المياه والمرور على أحواض الترسيب والمرشحات والفلاتر والخزان الأرضي.

كما تفقد غنيم، المعمل الرئيسي للمحطة، للتأكد من مدى كفاءته في إجراء الاختبارات اللازمة على المياه المنتجة طبقا للمواصفات الفنية وتوصيات وزارة الصحة والسكان، وكذا وحدة التحكم  للمشروع والتي تتابع دورة المياه بداية من المأخذ الرئيسي بالمعادى وحتى المصب بالمحطة.

وأكد رئيس مدينة القاهرة الجديدة خلال الجولة، أن أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من محطة المياه تقوم بها شركة الإسكندرية للإنشاءات بطاقة 500 ألف / متر 3 / يوم وأبدى عدة ملاحظات فيما يخص أعمال تنسيق الموقع العام خارج المحطة.

متابعة سير العمل بمشروع دار مصر

وشملت جولة رئيس جهاز مدينة  القاهرة الجديدة، متابعة سير العمل بمشروع “دار مصر” المرحلة الأولى 70 عمارة والمرحلة الثانية 365 عمارة حيث قام بمتابعة أعمال “اللاند سكيب” وتنسيق الموقع بالمشروع.

وأشار غنيم، إلى أنه تم تسليم عدد 43 عمارة بإجمالى 1032 وحدة سكنية حتى الآن من مشروع “دار مصر” الأندلس ومتبقي عدد 27 عمارة بالمشروع.

وشدد المهندس أمين غنيم، في ختام جولته، على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع وإنهاء جميع الملاحظات في أقرب وقت ممكن، وذلك في إطار سرعة تسليم الوحدات لحاجزيها.

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بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

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