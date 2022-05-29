رئيس جهاز شئون البيئة : نستهدف تمويلات بقيمة 300 مليار دولار لتنفيذ استراتيجية تغير المناخ 2050

قال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، إن الحكومة تستهدف جذب تمويلات من المؤسسات الدولية بقيمة 300 مليار دولار لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، منها 115 مليارا للتكيف مع آثار تغير المناخ.

وأضاف، خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022»، أن مصر تبحث في مؤتمر المناخ القادم تطلعات الدول النامية لجذب تمويلات خاصة بمشروعات التكيف وخلق حزمة تمويلية مناسبة لحجم التحديات التي تواجه الدول النامية.

وذكر أن مؤتمر المناخ cop 27 القادم يأتي بمشاركة عالمية كأكبر حدث عالمي يتحدث عن التغيرات المناخية، تحت شعار “معا للتنفيذ والتطبيق للحد من آثار التغيرات المناخية”.

وكان قد أطلق الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الوطنى للتغيرات المناخية الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ فى مصر 2050 ، وذلك في الاحتفالية التي تنظمها وزارة البيئة ، والتى تعد بمثابة خارطة طريق لتحقيق “الهدف الفرعي الثالث من رؤية مصر 2030 المحدثة وهو “مواجهة تحديات تغير المناخ” ، حيث تمكّن الإستراتيجية مصر من تخطيط وإدارة تغير المناخ على مستويات مختلفة بطريقة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية والإنمائية المرغوبة للبلاد، وذلك باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات.