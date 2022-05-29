رئيس جهاز شئون البيئة : نروج لتمويل مشروعات حماية الدلتا والشواطئ وتحلية المياه

كشف الدكتور على أبو سنة ، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، عن تفاصيل قائمة المشروعات الخضراء التي سيتم الترويج لها في مؤتمر المناخ القادم cop 27.

و أضاف أبو سنة أن على رأس تلك القائمة مشروعات حماية الدلتا و شواطئ الإسكندرية و مشروع تبطين الترع و مشروعات تحلية و معالجة المياه.

و تابع أن الدولة بدأت في تنفيذ خطوات جادة في تلك المشروعات لكنها تحتاج إلى تمويلات ضخمة للانتهاء منها ، و ذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التي أطلقتها الدولة .

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة بعنوان الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، في مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2022».