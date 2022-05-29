رئيس جهاز شئون البيئة: مصر تدير ملف المناخ عالميًا مطلع يونيو المقبل

قال الدكتور علي أبو سنه الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إنه سيعقد مؤتمرًا عالميًا في مدينة بون الألمانية خلال الأسبوع المقبل، لتسليم رئاسة مؤتمر المناخ القادم cop 27 بشكل رسمي إلى مصر.

وأضاف أبوسنة، خلال كلمته في الجلسة الثالثة بعنوان الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، أن مصر ستتسلم ملف التغيرات المناخية بشكل رسمي مطلع يونيو، ويبحث المؤتمر التحضيرات النهائية لمؤتمر cop 27 القادم المنعقد في نوفمبر المقبل.

وتنظم شركة المال «جى تى إم» مؤتمر بمؤتمر «بورتفوليو إيجيبت السادس 2022»، وينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: «نمــو يتحــدى المخاطـــر» ليناقش التداعيات التى طرأت على الساحة الاقتصادية فى ظل المتغيرات العالمية العنيفة التي أدت إلى انقلاب الأوضاع رأسًا على عقب، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية التى تتسع آثارها تدريجيا، فضلًا عن سياسة البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة لمواجهة غول التضخم الذى يزداد شراسة يومًا بعد يوم.