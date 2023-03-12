رئيس جهاز «سوهاج الجديدة» يتفقد موقف تنفيذ مشروعات الإسكان الجارية بمدينة أخميم الجديدة

تفقد المهندس مصطفي هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة – المشرف على مدينة أخميم الجديدة، موقف مشروعات الإسكان الجارية بمدينة أخميم الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، والمشروعات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارية بالمدن الجديدة، وتذليل أي عقبات إن وجدت.

واستهل رئيس الجهاز ومرافقوه، الجولة، بزيارة لمشروع استكمال تنفيذ 9 عمارات بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين محور محدودي الدخل تضم (٢١٦) وحدة سكنية، والتي تجاوزت نسبة الإنجاز العيني بها ٩٥٪، لافتاً إلى أنه جارٍ الاستلام الابتدائي للعمارات، والانتهاء من أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع.

وفي سياق متصل، قام مسئولو الجهاز، بتفقد مشروع استكمال تنفيذ 11 عمارة بمبادرة الرئيس، سكن كل المصريين، تضم (٢٦٤) وحدة سكنية، والتي أوشكت على الانتهاء.

وأوضح المهندس مصطفى هارب، أنه تم الاستلام الابتدائي لـ7 عمارات من الـ11 عمارة، وجارِ تنفيذ أعمال تنسيق الموقع العام بالمشروع، مؤكداً ضرورة استمرارية العمل بمعدلات تنفيذ مرتفعة للانتهاء من المشروعات طبقاً للبرامج الزمنية المعتمدة وبأعلى معدلات للجودة طبقاً للمواصفات الفنية و أصول الصناعة.