رئيس جهاز سفنكس الجديدة يتفقد مشروع محور سفنكس بعد ربطه بالطريق الإقليمي

تفقد المهندس أحمد إبراهيم أنور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، أعمال استكمال مشروع محور سفنكس، وأعمال توسعته ليصبح بعرض 5 حارات مرورية بعد ربطه بمحوري الضبعة، والطريق الإقليمي، يرافقه المهندس طارق زكى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

وتابع مسئولو الجهاز سير الأعمال بمحور سفنكس، والتي تشمل مشروع التغذية الكهربائية لإنارة محور سفنكس “مرحلة أولى”، وذلك في إطار المتابعة الدورية لدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

كما تابع رئيس الجهاز، مخطط الفرص الاستثمارية التي تم طرحها بمنطقة الخدمات الواقعة على محور سفنكس، حيث تم طرح مدرسة دولية على مساحة 22000م2، ومستشفى تخصصى على مساحة 14650 مترا خلال شريط مساحي بعرض 200 متر على امتداد محور سفنكس.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم أنور، إلى أن لإدارات المعنية بالجهاز قامت بتنسيق حملة إزالة أسفرت عن إزالة مبانٍ عشوائية بقطعة أرض بمنطقة الريف الأوروبى ، بجانب اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مخالفات البناء بدون ترخيص بالمدينة.

كما شدد رئيس الجهاز على الإدارات المعنية بضرورة استمرار حملات الإزالة، ورفع التعديات عن أراضي الدولة، والبناء بدون ترخيص.