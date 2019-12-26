رئيس جهاز «سفنكس الجديدة»: تلقينا 6000 طلب تقنين للأراضى

توقع وصولها إلى 10 آلاف حتى غلق الباب فى يناير

قال خالد سرور رئيس جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، إنه بدأ أول أمس الثلاثاء تلقى طلبات التقنين للمواطنين الذين سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية على الأراضى الواقعة بنطاق المدينة وذلك فى مقر الجهاز بالكيلو 55 طريق «مصر –إسكندرية» الصحراوى.

وأعلن سرور أن عدد طلبات التقنين فى الـخمس مرات التى أعلن الجهاز فيها عن فتح الباب للتقدم، بلغ 6000 آلاف طلب حتى الآن، متوقعا وصولها إلى 10 آلاف حتى غلق الباب فى 16 يناير 2020.

وأكد أن القيمة المادية للتقنين لم تقرر حتى الآن، وسيتم تحديدها من وزارة الإسكان عقب غلق باب التقدم، مشيرا إلى أنه حتى الوقت الحالى لم تتم الموافقة على طلبات تقنين أو إعطاء تصاريح لأى مالك أو شركة للبناء على الأرض.

وطالب خالد سرور المواطنين بتوخى الحذر من الإعلانات المضللة الخاصة بوحدات سكنية أو أراض للبيع داخل المدينة، مشيرا إلى أن أى محاولة للبناء على الأرض قبل الموافقة على التقنين.

سيتم التعامل معها من الجهاز وإزالتها على الفور، وسيتعرض صاحب المخالفة للمساءلة القانونية.

وتابع: إن الجهاز حريص على تلقى الطلبات وسرعة جمعها للبت فيها لتذليل العقبات أمام المستثمرين الراغبين فى البناء بالمدينة وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد قراره فى مارس الماضى، بإنشاء مدينة سفنكس الجديدة على مساحة 31952 فدانا أول طريق مصر الإسكندرية الصحراوى، كأحدث مدن الجيل الرابع، وذلك فى إطار المدن الجديدة التى تم تدشينها وصدر قرار جمهورى آخر بزيادة مساحتها إلى 59417 فدانا.

جدير بالذكر أن جهاز سفنكس أعاد فتح باب التقدم بطلبات التقنين استجابة لرغبات المواطنين، وذلك اعتباراً من أمس الأول الثلاثاء وحتى 16 يناير المقبل، لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية، وتخلفوا عن التقدم فى الفترات السابقة.