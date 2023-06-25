رئيس جهاز «دمياط الجديدة» يتفقد وحدات مشروع جنة بالمدينة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، الأعمال الجارية بمشروع الإسكان (جنة)، بموقع (59) عمارة “إسكان جنة” بالمجاورة 33 بالحي السادس، للوقوف على نسب الإنجاز بالمشروع.

وأكد ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ أعمال تنسيق الموقع والانتهاء من أعمال المرافق والاتصالات بالمشروع طبقاً لخطة العمل.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن نسبة تنفيذ عمارات الإسكان (98٪)، وأعمال الطرق الداخلية (75٪) وأعمال الكهرباء (90٪) وأعمال الاتصالات (85٪)، وأعمال الزراعة 20%، حيث يجري الانتهاء من تنفيذ الأعمال طبقا للبرامج الزمنية.

وشدد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة على طاقم الإشراف للمشروع والشركة المنفذة بالالتزام التام بجودة الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات والبرنامج الزمنى، مع المحافظة على أعمال المرافق المنفذة بالموقع.

وفي سياق متصل، عقد اللواء أحمد ماهر شاهين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، والمهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، اجتماعاً لمناقشة الموضوعات المشتركة وخطط التعاون بين الشركة وجهاز المدينة، بحضور مسئولي الشركة والجهاز.

وأكد اللواء أحمد شاهين، أن الشركة على الاستعداد التام لتوفير كافة إمكاناتها وتقديم سبل التعاون مع جهاز المدينة.

كما وجه المهندس محمد خلف الله، الشكر لرئيس ومسئولي الشركة على روح التعاون وإنهاء كافة الملفات المتعلقة.