رئيس جهاز دمياط الجديدة: إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية

أكد على التعامل بحسم مع مخالفات البناء

قال المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء وحدة سكنية بدور سطح بإحدى قطع الأراضي بمنطقة الساحل وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف

وأضاف رجب خلال تصريحات له، أنه تم تنفيذ الإزالة بالتنسيق بين إدارتى التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف فى هذا الشأن.

وأشار إلى أنه تم التنبيه على الإدارات المعنية بالجهاز بتشديد الحملات والمرور الدوري والمكثف على مدار الساعة بمدينة دمياط الجديدة، والإزالة الفورية لأي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

التعامل بحسم مع مخالفات البناء

وأكد رئيس الجهاز أنه لا تهاون مع أى مخالفات بالمدينة، تنفيذاً للقرارات الصادرة بشأن التصدى والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء وتحويلها للنيابة العسكرية فى ظل قانون الطوارئ.

يأتي ذلك فى إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة في التعامل السريع، مع المخالفين الذين يحاولون استغلال الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.