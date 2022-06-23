رئيس جهاز خليج السويس: قريباً افتتاح مصنع تجميع وتصنيع جزئي للمركبات

استقبلت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس “السويس الجديدة”، وفدا من المملكة العربية السعودية بحضور مسئولي الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل في ضوء إنشاء أحد المصانع التابعة للشركة بنشاط تجميع وتصنيع جزئي لـ(أتوبيسات، مينى باصات، ميكروباصات، رؤس جرارات، سيارات نقل ) على مساحة 163688م2، موضحةً أنه سيتم قريباً افتتاح المصنع بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة.

وأوضحت رئيس جهاز خليج السويس، أنه تم مناقشة الاستعدادات للافتتاح الرسمي لمصنع الشركة العربية للتجارة والتصنيع وخدمات النقل بتوسعات المنطقة الصناعية بعتاقة، ودراسة سبل التعاون بين الشركة وجهاز تنمية شمال خليج السويس، والفرص الاستثمارية المقترحة.

وأكدت أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في ضوء التوجيهات بتذليل الصعوبات لجذب الاستثمارات المختلفة، وفي إطار اهتمام الدولة والسلطة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحفيز الاستثمار وتحقيق التنمية.