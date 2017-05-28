رئيس جهاز حماية المستهلك يتفقد أسواق الجيزة

ترأس اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة مكبرة للمرور على الاسواق بمحافظة الجيزة، للتأكد من توافر السلع الاستراتيجية والتزام التجار بالبيع وفقا للقانون.

وقال يعقوب فى بيان صحفي، أن حملة الجهاز ضمت أعضاء إدارة التحريات بالجهاز من المحققين القانونيين الحاملين لصفة الضبطية القضائية وفق خطة محددة تتضمن المرور على عدد من المولات الكبرى والأسواق التجارية والمجمعات الاستهلاكية والاسواق الشعبية خصوصا سوق الخضار والفاكهة بإمبابة للتأكد من حركة البيع والشراء بمكان الحريق الذى حدث ببعض المتاجر مؤخرا.

وأشار يعقوب الى أن حملة الجهاز قامت بالمرور على عدد من السلاسل التجارية والجمعيات الاستهلاكية بمناطق المهندسين وامبابة بالجيزة وتبين توافر كميات كبيرة من الأرز والسكر والزيت، بالاضافة الى المنتجات الغذائية الأخرى من الفاكهة والخضار والأسماك واللحوم وتبين انتظام بيعها للمستهلكين بالأسعار المقررة للبيع داخل المجمعات الاستهلاكية، ولم ترصد الحملة وجود اية سلبيات داخل المجمعات حتى يتم التصدى لها بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين.

كما تبين من مناقشة المواطنين بالمجمعات الاستهلاكية رضاءهم من القرار الأخير بتخفيض بعض اسعار انواع اللحوم المطروحة بنسبة تصل الى 13%.

وناشد يعقوب التجار والموزعين بأهمية إرساء مبادئ الشفافية والوضوح فى التعامل مع المستهلكين وتجنب أى مواد دعائية أو عبارات مضللة تؤدى الى خداع المستهلكين لتحقيق ارباح مالية جراء ذلك، كما أكد أهمية استمرار هذه الحملات المكثفة لضبط الأسواق من عمليات الغش والتدليس بما يضر بحقوق المستهلك، مشيراً إلى مواصلة هذه الحملات خلال الفترة المقبلة.

ودعا المستهلكين إلي معاونة الجهاز في ضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG أو من خلال التطبيق الالكترونى على الهواتف الذكية.