رئيس جهاز حماية الثروة السمكية يتفقد المنطقة الغربية في الإسكندرية

قام الدكتور صلاح الدين مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية و تنمية البحيرات و الثروة السمكية صباح أمس بزيارة لمنطقة الاسكندرية للثروة السمكية.

واستقبل مصيلحي اللواء يوسف عبد الحميد شباط المشرف على الإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالاسكندرية لمتابعة وتقييم اداء سير العمل والوقوف على المستجدات وعمليات التطوير بالمنطقة.

واستهل مصيلحى الزيارة، بتفقد جميع المشروعات والإدارات والعاملين بالمنطقة، والإستماع إلى العاملين بالمنطقة ، ومناقشة جميع ما تم إنجازه وتنفيذه من مشروعات داخل المنطقة.

وأثنى على ما تم من إنجازات و حثهم على بذل مزيد من الجهد للإرتقاء بمستوى الخدمات التى يقدمها الجهاز، كما أشار سيادته، إلى ضرورة التنسيق بين المسئولين بالديوان العام والعاملين بالمنطقة لتنظيم العمل وإيجاد حلول إيجابية وسريعة في إطار القوانين واللوائح .

كما قام مصيلحى بزيارة ميناء المعدية، حيث كان فى استقباله المهندس حسن حبيبه مدير منطقة البحيرة، والدكتوره فاطمة العابد مديرة الميناء وجميع العاملين بالميناء، حيث تفقد الميناء واستمع للصيادين الموجودين بالميناء.

وفي نهاية الزيارة، أشاد رئيس مجلس الإدارة ، بجهود كل العاملين بمنطقة الاسكندرية وميناء الصيد بالمعدية .

و أكد على ضرورة التعاون وبذل مزيد من الجهد من أجل إعلاء مكانة الجهاز وإبراز دوره.