رئيس جهاز تنظيم الاتصالات: 222 مليار دولار حجم الإنفاق على أنظمة مراكز البيانات عالميا بنهاية 2023

قال حسام الجمل ، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ، إنه من المتوقع وصول حجم الإنفاق العالمي علي أنظمة مراكز البيانات بنهاية العام الجاري إلي 222 مليار دولار .

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مراكز البيانات التي تعقدها شركة MCS لأنظمة الاتصالات خلال الفترة من 10 إلي 11 مايو الجاري .

وأوضح الجمل أن حجم استهلاك مراكز البيانات سيمثل 25% من الطاقة الكهربائية عالميا بحلول 2025 ، لافتا إلي أن صناعة الداتا سنتر لها ارتباط وثيقا بخدمات انترنت الاشياء والذي من المتوقع أن يصل الي تريليون دولار عالميا أواخر 2023.

وكشف الدكتور شريف حازم نور الدين ،وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني ، عن حصول المركز القطاعي المسئول عن تأمين القطاع المصرفي حصل علي عضوية مباشرة لمنظمة فيرست والمسئولة عن رعاية مراكز طوارئ الحاسب الالي .

وألمح الدكتور أحمد عبد الحافظ نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات ، أن جهود وزارة الاتصالات في تأمين البنية التحتية الحرجة القطاعات الحيوية لها صور متعددة منها إنشاء المركز المصري للاستجابة الطواريء الحاسب الالي في عام 2009 ، تلا ذلك تأسيس المجلس الاعلي للامن السيبراني في عام 2014 برئاسة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

وذكر أن الجهاز وقع اتفاقات خلال المرحلة الماضية مع عدة جامعات لدمج الأمن السيبراني في المناهج الدراسية لتخريج كوادر بشرية مؤهلة لسوق العمل .

وذكر هشام مهران ، نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورنج مصر ، أن الشركة العالمية يعمل بها نحو 130 الف موظف في 100 دولة ، ولديها تخصصات مختلفة منها الكابلات البحرية وحلول الرعاية الصحية والربط الدولي .

وتابع أن اورنج تمتلك أيضا قسما متخصثا في حلول أمن المعلومات يضم نحو 2000 مهندس ، لافتا إلي أن الموقع الجغرافي المتميز وامتلاكها كوادر بشرية مؤهلة يجعلها قادرة علي تقديم خدمات مراكز البيانات للغير لأسواق أخري