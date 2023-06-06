رئيس جهاز تنظيم الاتصالات: مصر من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار

قال حسام الجمل، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن مصر تعد من أكبر الأسواق الجاذبة للاستثمار، مبينا أن قطاع الاتصالات يسجل حاليا أعلى معدل نمو بنسبة تتجاوز 16%، كما تصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي إلى 5%.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية اليوم الثلاثاء للمؤتمر العالمي لمنظمي الاتصالات الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ تحت عنوان : “التنظيم من أجل مستقبل رقمي مستدام خلال الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري”

وأوضح الجمل أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير شبكة البنية التحتية للاتصالات قي مبادرة حياة كريمة والتي يصل عدد المستفيدين منها إلي 59 مليون نسمة أغلبهم من الريف والذي يمثل 57% من إجمالي التعداد السكاني لمصر.

وأكد أن وضع أطر تنظيمية جديدة للقطاع يستهدف نشر الثقافة الرقمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى استقطاب استثمارات أجنبية جديدة له.