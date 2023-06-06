رئيس جهاز تنظيم الاتصالات : تشريعات القطاع متوافقة تماما مع مبادئ الاستدامة والشمولية

قال حسام الجمل، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تشريعات القطاع الحالية متوافقة تماما مع مبادئ الاستدامة والشمولية في تقديم خدمات الاتصالات.

وأوضح الجمل أن دور وزارة الاتصالات في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة له 4 محاور أولها رفع كفاءة خطوط شبكات الهاتف الثابت ورفع جودة خدمات المحمول، علاوة على زيادة عدد مكاتب البريد في القري والمدن وصقل المهارات البشرية.

ومن جانبه ، لفت الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات إلى أن استثمارات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتي تضم نحو 1700 قرية تصل إلى 5.7 مليار جنيه.

وتابع طلعت بدأنا بالفعل في وضع الموازنة التخطيطية للمرحلة الثانية من المبادرة ومن المتوقع أن تزيد عن المرحلة الأولى والتي لم تنتهي بعد.