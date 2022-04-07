رئيس جهاز «برج العرب الجديدة» يزور مناطق الإسكان الاجتماعي ومحطة معالجة الصرف الصحي بالمدينة

تفقد المهندس السيد أحمد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأول جولة ميدانية، عقب توليه رئاسة جهاز المدينة داخل مناطق الإسكان الاجتماعي بالحي الثامن بمدينة برج العرب الجديدة، وذلك لمتابعة مستوى أداء الخدمات وأعمال النظافة والصيانة بالمنطقة، حيث رافقه خلال الجولة مسئولو الجهاز والمشروعات والشركات العاملة.

وأكد المهندس السيد همام، ضرورة قيام الإدارات التنفيذية بالجهاز بتنفيذ الأعمال المسندة إليها على أكمل وجه، كما وجه بضرورة المتابعة اليومية لشركة النظافة العاملة بالمنطقة ومتابعة أداء الشركة المسند إليها الأعمال، والتأكيد على نظافة الطرق ورفع صناديق القمامة على مدار اليوم.

وفي سياق متصل، قام رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، بمتابعة سير العمل بمشروع توسعة محطة المعالجة بنظام برك الأكسدة الجاري العمل بها حالياً، موجهاً بضرورة التأكيد على الشركة المنفذة القيام بكافة المهام الموكلة لها وإعداد برنامج زمني مكثف بالأعمال المتبقية.

كما أعرب المهندس السيد همام، عن شكره وتقديره لرئيس الجهاز السابق خلال فترة توليه رئاسة المدينة، متمنياً له دوام التوفيق والتقدم في المراحل المقبلة.