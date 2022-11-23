رئيس جهاز «بدر» يلتقي سكان الحي المتميز 2 لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم

التقى المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، ومسئولي الجهاز، بمالكي قطع الأراضي المتميزة وبيت الوطن بالحي المتميز2 بمدينة بدر، للاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وللوقوف على جميع العقبات والتحديات لدفع عجلة التنمية بالحى والمدينة بشكل كامل، وذلك استمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لإظهار المدينة بالشكل اللائق.

وخلال اللقاء، أشار المهندس عمار مندور، إلى أنه جارٍ تخصيص قطع أراض بأنشطة خدمية، وتسهيل الإجراءات اللازمة لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، وتوفير سبل الرًّاحة للسكان المخصص لهم أراض بالحى المتميز 2.

وأضاف رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تمت مخاطبة شركات الاتصالات لدخول الخدمة داخل الحى، وأنه تم دخول شركة لأعمال الصيانة للمرافق من مياه وصرف، كما تم دخول شركة كهرباء لصيانة شبكة الإنارة، موجها بضرورة الالتزام والحفاظ على خطوط المرافق من مياه وصرف كهرباء.

وأكد المهندس عمار مندور، أنه سيتم تكثيف جهود الجهاز والعمل على تذليل جميع العقبات والتحديات وحل المشكلات التي تواجه السكان في أقرب وقت ممكن، مجددا التأكيد على أن مكتبه مفتوح على مدار اليوم لاستقبال أي مواطن من سكان المدينة أو تقديم شكاوى أو مقترحات تفيد المدينة.

وفي السياق ذاته، أشاد سكان الحي، بدور الجهاز في تنفيذ المشروعات التنموية بالمدينة، وسرعة الاستجابة إلى عقد لقاء معهم ومناقشة مشكلاتهم والعمل على حلها.