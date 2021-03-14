غير مصنف

رئيس جهاز «بدر» يتفقد أعمال تطوير مدخل المدينة وتوسعة طرق الحي الأول

لتلبية التوسعات المستقبلية
محمود زكي 11:39 ص, الأحد, 14 مارس 21 11:39 ص, الأحد, 14 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قام المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بتفقد أعمال الطرق بالمدينة، وتشمل أعمال توسعة مدخل المدينة، وأعمال رفع كفاءة وتطوير وتوسعة طرق الحي الأول بالكامل لتلبية التوسعات المستقبلية، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، وذلك في إطار متابعة وإنهاء الأعمال بالمشروعات المختلفة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن الجزء الأول الذي تم البدء في توسعته من مدخل المدينة، يبدأ من  ميدان الحرية وحتى ميدان الجامعة الروسية  بطول  2  كيلو متر، وتمت زيادة حارتين لكل اتجاه، ليصبح كل اتجاه مكون من 4 حارات، مما يحقق سيولة مرورية كبيرة وإنشاء مناطق انتظار للسيارات، بعرض 4.5 متر بطول 1 كم  وتخطيط الشارع مرورياً ليظهر بالشكل الحضاري اللائق بالمدينة، ويهدف المشروع لحل التكدس المروري أمام مجمع البنوك وأمام منطقة المولات والمحال التجارية بمركز المدينة.

اقرأ أيضا  رئيس مدينة بدر: انتهاء 94% من المرحلة الأولى لسكن موظفي العاصمة الإدارية

وأشار المهندس عمار مندور، إلى أنه جارٍ عمل مشايات بالجزيرة الوسطى للمدخل وسيتم إضاءة الجزيرة بأعمدة إضاءة ديكورية لتضفي جمالاً على الشكل العام، كما تم مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً إلى أنه تم التأكيد على الانتهاء من تنفيذ المشروعات في المواعيد المحددة والالتزام بأقصى درجات معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

اقرأ أيضا  «فاروس» سمساراً لنقل ملكية مصنع دمياط للغاز المسال مقابل تسوية بـ 600 مليون دولار

وأكد المهندس عمار مندور، أن أعمال تطوير الطرق القائمة بالفعل تواجه تحديا من حيث المحافظة على المرافق القائمة ودون إيقاف الحركة المرورية على الطرق التي بها كثافات مرورية مرتفعة، مع حل نقاط الاختناقات المرورية على المدخل، وذلك مراعاة  لزيادة عدد السكان بالمدينة،  وقربها من العاصمة الإدارية  الجديدة.

وأضاف المهندس أحمد عبدالرازق،  المشرف العام على الطرق وتنسيق الموقع، أنه جارٍ الانتهاء من تطوير عدد من الطرق بالمدينة وجارٍ تطوير طرق داخلية بطول  30 كم بتكلفة 70 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، مؤكداً استمرار رفع كفاءة الطرق الجانبية والداخلية على مستوى المدينة وحصر جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة لإدراجها بالخطة الاستثمارية تباعًا وتوفير اعتمادات مالية للطرق التي تحتاج للرصف بشكل عاجل لرفع المعاناة عن المواطنين وتحسين الصورة الجمالية للمدينة وزيادة الاستثمارات بها.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

ملف الكاتب محمود زكي

اقرأ أيضاً

البورصة تتطلع إلى سيولة مؤسسية تنقذها من حصار الحركة العرضية

منى عبدالباري 9:28 م, السبت, 13 مارس 21

الحكومة تنفي نقص السلع الأساسية الأشهر المقبلة بسبب كورونا

صفية حمدي 6:38 م, السبت, 13 مارس 21

المالية: تقرير فيتش الأخير يوضح محدودية تأثير كورونا على معدلات الدين العام

منى عبدالباري 3:33 م, السبت, 13 مارس 21

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 13-3-2021 في البنوك المصرية

فاطمه امام 2:54 م, السبت, 13 مارس 21

الإمارات تؤسس صندوقا للاستثمار في إسرائيل.. 10 مليارات دولار دفعة واحدة

المال - خاص 7:54 م, الجمعة, 12 مارس 21

تباين مؤشرات البورصة في التعاملات الصباحية اليوم الخميس

مصطفى طلعت 11:41 ص, الخميس, 11 مارس 21