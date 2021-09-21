عقـــارات

رئيس جهاز بدر يتابع الاستعدادات لاستقبال موسم الشتاء

ويتفقد محطات الصرف الصحي بالمدينة
أحمد صبحي 11:57 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21 11:57 ص, الثلاثاء, 21 سبتمبر 21

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عقد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، اجتماعاً مع مسئولي لجنة الأزمات والكوارث بالمدينة ومديرى الإدارات المعنية ( المرافق – الصيانة والتشغيل – الكهرباء) لمتابعة استعدادات موسم الشتاء.

وأكد، رئيس الجهاز على صيانة وتطهير بلاَّعات المطر، والتأكد من جاهزية الشبكة لاحتمالية سقوط الأمطار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة متابعة الاستعداد لمواجهة موسم الشتاء والتقلبات الجوية المحتملة.

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ووجه مندور، بضرورة الإسراع في الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لاستقبال فصل الشتاء، ومواجهة هطول الأمطار، وموجات الطقس السيئ.

كما أكد على ضرورة وضع خُطط لتوزيع المعدات على جميع أنحاء المدينة، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط وجاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه، بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية. ‏

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عقب ذلك، تفقد مندور، محطات الصرف الصحى بالمدينة، وتم التأكيد على تجهيزات المحطة من المواتير والمولدات وخزَّانات الوقود، والتى تُستخدم فى حالات انقطاع التيار الكهربائى عن المحطة.

وأشار، البيان إلى أنه تم التأكد بأنها تعمل بكفاءة عالية حتى تكون جاهزة لاستقبال مياه الأمطار المتوقع سقوطها خلال فترة الشتاء، والتى ينتج عنها زيادة تصرفات المياه، مشدداً على متابعة مناسيب البيارات داخل المحطات خلال موسم الشتاء.

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بقلم أحمد صبحي

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