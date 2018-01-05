رئيس جهاز بدر : حملة فيروس سي مستمرة حتى 24 يناير

صرح المهندس عادل إبراهيم الدسوقي، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأن مستشفى بدر الجامعي، وكلية طب جامعة حلوان، بدأتا حملة مسح فيروس سي لأهالي مدينة بدر بداية من سن 12 سنة، وذلك برعاية جهاز المدينة، ومستشفى بدر الجامعي، والجامعة الروسية، موضحاً أن الحملة مستمرة حتى يوم 24 يناير الحالى.

وقال إن الخدمات الطبية بمدينة بدر تشهد حاليا اهتماما كبيرا، فقد تم تسليم موقع مستشفي لنقابة المهندسين بمركز المدينة، و موقع المدينة الطبية العالمية لإحدى الشركات لإقامة مدينة طبية وفقا للمعاير العالمية، بمساحة 52.089 فدان.

