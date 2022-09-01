رئيس جهاز «بدر»: تشغيل خط أتوبيس جديد لخدمة سكان المدينة

قال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، إنه تم البدء في تشغيل خط نقل جماعي جديد “أتوبيس” ينضم لباقي الخطوط العاملة بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم انطلاق وتشغيل رحلات أتوبيس رقم “62L” مدينة بدر / شبرا الخيمة من موقف الأتوبيس الرئيسي.

في إطار السعي لاستكمال منظومة نقل تخدم سكان المدينة، والوصول بخدمة النقل الخارجي لجميع أنحاء القاهرة.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن مسار خط النقل الجديد هو:

(محطة الأتوبيس – الجامعة الروسية – طريق السويس – بوابة مدينتي – بوابة الشروق – الدائري – 4.5 مدينة الأمل – ألماظة – كوبرى الجلاء – سفير – محكمة – المطرية – مسطرد – الشارع الجديد – شبرا الخيمة).

وفي سياق متصل، عقد المهندس عمار مندور، اجتماعاً مع قاطنى مشروع دار مصر بمدينة بدر، بحضور مسئولي الجهاز، لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم، وذلك استمراراً لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق.