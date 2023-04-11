رئيس جهاز« النوبارية الجديدة » يتفقد مصنعا للمنتجات الورقية بالمدينة

تفقد المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، يرافقه مسئولو الجهاز، مصنع الشركة المصرية للصناعات الورقية بالمنطقة الصناعية الأولى الذي تم إنشائه على مساحة 25 ألف م2 باستثمارات تصل إلى 600 مليون جنيه.

وخلال الزيارة، تفقد المهندس أحمد إسماعيل، مكونات المصنع لمتابعة خطوط الإنتاج، والاستماع إلى شرح مفصل عن مراحل الإنتاج بداية من وصول المواد الخام حتى المنتج النهائي، حيث يعد هذا المصنع من المصانع المتطورة التي تقوم بإعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها لصناعة المنتجات الورقية بعيداً عن التخلص منها بطرق تضر بالبيئة.

وأبدى المهندس أحمد إسماعيل، استعداد الجهاز لتذليل أي عقبات قد تواجه الصناعة بمدينة النوبارية الجديدة، مؤكداً ضرورة سعي الشركات والمصانع لتحقيق التوازن بين الجودة بالمنتجات والحفاظ على البيئة.

كما وجه المهندس أحمد إسماعيل، مسئولي الإدارات المعنية بالجهاز بالتواصل مع أصحاب المصانع المغلقة أو المتوقفة عن الإنتاج وبحث أسباب توقفها ومساعدتها بكل السبل القانونية المتاحة لعودتها إلى العمل مرة أخرى، مؤكداً أن جهاز المدينة يقف دائما بجانب الصناعة حيث إنها إحدى مقومات التقدم بمصر.

وفي ذات السياق، قام المهندس أحمد إسماعيل، يرافقه مسئولو الجهاز، ورئيس مجلس الأمناء، بزيارة المدرسة الثانوية الزراعية بالنوبارية، والتحدث مع الطلاب وتعريفهم بما قام به شهداء الوطن للدفاع عن مصر وكيف حل الأمن والأمان بفضل تضحيات الشهداء.

واستكمل رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، الجولة بالمرور على المعامل والصوب والمزارع الخاصة بالمدرسة، مشيداً بالدور العظيم الذي يقوم به المدرسون في تربية وتعليم جيل قادر على حمل راية هذا الوطن والارتقاء به.

كما أكد رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، أن سوق العمل يحتاج إلى الخرجين الفنيين بشدة، لأنهم هم أعمدة النهضة في مصر.