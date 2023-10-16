رئيس جهاز «النوبارية الجديدة» يتفقد أعمال تطوير الطرق والخدمات والمرافق بالمدينة

تفقد الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، بعض المشروعات بمدينة النوبارية الجديدة، شملت أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام بالطريق الموازي للطريق الصحراوي داخل المدينة من المدخل الصناعى، حيث تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالجودة وسرعة الإنجاز لأهمية الطريق.



كما تابع رئيس الجهاز أعمال تنسيق الموقع العام بمدخل المنطقة الصناعية والسكنية، وأعمال تنسيق الموقع بمنطقة منافذ البيع على الطريق الصحراوي، تلا ذلك المرور على المسطحات الخضراء ومتابعة أعمال النظافة بأحياء المدينة، حيث وجه إدارة الزراعة بالعمل علي رفع كفاءة المسطحات الخضراء أولا بأول مع الالتزام بري تلك المسطحات بالمياه العكرة وعدم استخدام أي مياه نقية تنفيذاً لرؤية الدولة والحفاظ على موارد الوطن.



وفي سياق متصل، قام الدكتور أحمد إسماعيل، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة ليلية، لمتابعة مشروعات الخدمات والمرافق وأعمال الصيانة والإنارة بأحياء وشوارع المدينة.



وفى بداية الجولة تم المرور على منطقتي الـ 960والـ 1000وحدة من الحي الأول، موجهاً بضرورة تكثيف أعمال النظافة وصيانة المسطحات الخضراء والزراعة، ورفع جميع الإشغالات من على المسطحات الخضراء والأرصفة.



كما تم المرور على منطقة الإسكان الاجتماعي بمنطقة 14 عمارة بالحى السكنى الثانى، وتم متابعة أعمال النظافة والصيانة والإنارة بالشوارع، حيث تم التوجيه بضرورة تكثيف النظافة والزراعة بمنطقه ابنى بيتك، كما تم تفقد الحى المتميز والمنطقة الصناعية لمتابعة أعمال الصيانة والنظافة ورفع كفاءة الطرق والأرصفة، بجانب توجيه رؤساء الأحياء بالتصدى لأى مخالفات تخص البناء والاهتمام بمتابعة شكاوي السكان بالأحياء.



ووجه رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، مسئولي إدارات الكهرباء بضرورة إصلاح أي أعطال تطرأ علي إضاءة الأعمدة مع عدم الإخلال بخطة تخفيف الأحمال بالنوبارية، ثم تفقد مسئولو الجهاز منطقة الخدمات الرئيسية بمركز المدينة ومدخل المدينة الصناعي ومنطقة الموقف.



جدير بالذكر أن جهاز مدينة النوبارية الجديدة، قد أعلن عن أن غرفة الطوارئ بالجهاز تعمل على مدار 24 ساعة وتم تخصيص الرقم 01102656182 لتلقي الشكاوي والمقترحات حرصا على صالح السكان.