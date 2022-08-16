رئيس جهاز المنيا الجديدة: لا إصابات في حريق كنسية القديس الأنبا بيشوي

قال المهندس خالد نايف رئيس جهاز المنيا الجديدة، إن الحريق الذي نشب في كنيسة القديس الأنبا بيشوي، لم ينتج عنه أي إصابات.

وأكد نايف في تصريحات لـ”المال” أن جميع الأجهزة المعنية تتواجد في الوقت الحالي في موقع الحادث للوقوف على أسباب الحريق، وكذلك حصر التلفيات.

كان الأنبا مكاريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمنيا قد صرح منذ قليل بأنه لا يوجد إصابات بحريق كنيسة القديس الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة، الذي وقع منذ قليل.

وأشار أسقف المنيا إلى أنه لم يتم تحديد حجم الخسائر نتيجة هذا الحريق، مشددا على أنه جار التحقيق في سبب نشوبه.