رئيس جهاز المدينة: 750 مليون جنيه استثمارات الفيوم الجديدة منذ نشأتها

❐ استرداد 1500 فدان تعديات من أصل 1700 والانتهاء من تطوير 2000 محمود زكى تشهد مدينة الفيوم الجديدة تطورًا كبيرًا فى حجم المشروعات المنفذة بها بداية من عام 2014 إلى الآن، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتى جذبت عددا من الأفراد لل

❐ استرداد 1500 فدان تعديات من أصل 1700 والانتهاء من تطوير 2000



محمود زكى

تشهد مدينة الفيوم الجديدة تطورًا كبيرًا فى حجم المشروعات المنفذة بها بداية من عام 2014 إلى الآن، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد من وحدات الإسكان الاجتماعى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتى جذبت عددا من الأفراد للسكن بها، ووصل عدد سكانها إلى 3 آلاف فرد مقابل 50 فقط عام 2014، وهو ما يعتبر تطورًا كبيرا وطفرة حقيقية خلال تلك السنوات.

قال المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة، إن مساحة المدينة تبلغ حوالى 13.5 ألف فدان، وصدر لها قرار رقم 193 لعام 2000 لبدء العمل الفعلى فى المدينة بداية من 2005، وشملت الخمس سنوات عملية الرفع المساحى، وكذلك الرسوم التخطيطية للمدينة، إضافة إلى أنه تم البدء فى أعمال البنية التحتية من مرافق وطرق عاملة للمدينة بداية من 2011 إلا أن الأحداث السياسية عطلت مسيرة المدينة لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف عبد الرحمن خلال حواره لـ«المال» أن استثمارات المدينة حتى تاريخه بلغت حوالى 750 مليون جنيه، وذلك فى قطاعات الطرق والمرافق ومشروعات البنية التحتية والمبانى ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وكذلك المبانى الخدمية، مشيرًا إلى أن تطوير المدينة يتم على مراحل، ونعمل حاليًا بإنهاء تطوير 2000 فدان، وذلك فى تنفيذ ثلاث أحياء، وتشمل المرحلة الأولى لمشروعات الإسكان فوق المتوسط، بينما الحى الثانى يشمل تنفيذ الإسكان المتوسط والحى الثالث يحتوى على مشروع ابنى بيتك.

وأشار رئيس جهاز الفيوم إلى أن إجمالى وحدات ابنى بيتك تبلغ حوالى 2300 قطعة تم بناؤها بالكامل، وتبلغ نسبة الإشغالات بتلك الوحدات 20%، موضحًا أن هناك طفرة حقيقة فى عدد الأفراد القاطنين بالمدينة بصورة واضحة خلال الثلاثة أعوام الماضية، ومن المتوقع زيادة الأعداد الفترة القادمة مع تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والترفيهية بالمدينة.

وأوضح أن قلة السكان بالمدينة عطل تشغيل عدد من المشروعات الخدمية وعلى رأسها الوحدة الصحية والتى رفضت وزارة الصحة انتداب أطباء لها؛ بسبب قلة السكان، خاصة مع نقص الكوادر الطبية للوزارة، وهو ما دفع جهاز المدينة إلى عمل قوافل طبية كل أسبوعين، مضيفًا أنه يتمنى زيادة الأعداد لتقديم الخدمة على أكمل وجه للمواطنين.

ولفت عبد الرحمن إلى أن تراجع السكان فى المدن الجديدة جاء نتيجة البناء على الأراضى الزراعية بعد الانتفلات الأمنى عقب الأحداث السياسية فى 2011، كما أن جهاز المدينة أنشأ عددا من المباني؛ لخدمة السكان وعلى رأسها مدرسة تعليم أساسى، إضافة إلى تنفيذ مدرستين تعليم أساسي؛ لتقليل كثافة الطلبة بالمدرسة الأولى، والتى تسع 47 طالبًا فى الفصل الواحد، إضافة إلى سعى الجهاز جذب مدارس النيل إلى المدينة أسوة بمدينة أكتوبر، وكذلك الانتهاء من تنفيذ المدرسة اليابانية بالمدينة، وتنفيذ عدد من الأسواق التجارية وإنشاء هايبر ماركت على مساحة 8000 متر مربع لتوفير كافة السلع للمواطنين.

وأكد أن المدينة تقع فى بقعة مميزة تربط عددا من مدن الصعيد، وهو ما جعل الجهاز يستعد لتنفيذ سوق جملة كبيرة بحنوب المدينة وعلى طريق أسيوط الغربى، وذلك على مساحة 100 فدان، إضافة إلى تنفيذ ناد اجتماعى بالمدينة على غرار الأندية الكبرى فى مصر.

وأضاف رئيس جهاز الفيوم أن يتم تنفيذ 1536 وحدة إسكان اجتماعى بالمدينة، بعد الانتهاء من تخصيص 120 وحدة فى عام 2014، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بالكامل، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات للوحدات، إضافة إلى طرح أعمال المرافق والمسطحات الخضراء على المقاولين خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن تكلفة تنفيذ الوحدات بلغت حوالى 225 مليون جنيه، إضافة إلى أعمل المرافق والذى من المتوقع أن تتجاوز 100 مليون جنيه على أن ينتهى تنفيذ المشروع خلال العام المالى الحالى.

وأوضح أن الجهاز نجح فى تنفيذ خطة العام المالى الماضى بنسبة 101% وبإجمالى استثمارات بلغت 330 مليون جنيه، بينما يبلغ ميزانية العام المالى الحالى 2017/2018 حوالى 390 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن القرارات الاقتصادية فى العام الماضى لم تعطل المشروعات فى المدينة بصورة كبيرة، خاصة أن شركات المقاولات لم تتوقف عن العمل بعد طمأنة الجهاز لهم بتعويضهم عن فروق الأسعار.

وأضاف رئيس جهاز مدينة الفيوم أنه يسعى لتنفيذ محطة مياه بإجمالى 150 ألف متر مكعب، ومن المتوقع أن يتم تنفيذها على ثلاث مراحل بطاقة 50 ألف متر مكعب لكل مرحلة، مشيرًا إلى أن الجهاز حصل على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية على تنفيذ المشروع، ونقوم حاليًا بتنفيذ الأعمال الاستشارية والرسومات التخطيطية، خاصة أن المشروع سيحتاج إلى نزع ملكية للأراضى، ومن المتوقع إنهاء الرسومات والأعمال الهندسية خلال خمس أشهر القادمة.

ولفت إلى أن المدينة تترقب الموافقة على زيادة قيود الارتفاعات بالمدينة، خاصة أن أقصى قيد للارتفاع بلغ حوالى 12 مترا فقط باستثناء منطقة الإسكان الاجتماعى والذى استطاعت فيه الهيئة الحصول على أقصى ارتفاع وهو 21 مترا.

وعلى صعيد الأراضى الاستثمارية، قال عبد الرحمن إن ثلاثة بنوك حصلت على قطع أراض لبناء مقرات جديدة لها بالمدينة، وهى بنك مصر وبنك فيصل وأخيرًا البنك الأهلى، على أن يتم الانتهاء من المقرات خلال عام من بداية التنفيذ.

ولفت إلى أن شركة الصفوة للاستثمار حصلت على 9 أفدنة لتنفيذ مشروع عمرانى متكامل «كمبوند»، وذلك بعد أن تقدم للحصول على تلك القطعة ثلاث شركات، وبلغت مبيعات تلك الأراضى حوالى 30 مليون جنيه.

وأشار عبد الرحمن إلى أنه تم ترسية قطعة أرض 9 أفدنة لتنفيذ مشروع مجتمع عمرانى متكامل «كمبوند» لصالح شركة الصفوة للاستثمار العقارى، ويقوم باستخراج التراخيص وسعر المتر 800 جنيه كان تقدم عليها 3 شركات لاقتناصها.

وأكد أن الجهاز نجح فى استرداد 1500 فدان من الأراضى المتعدى عليها، والتى تبلغ مساحتها 1700 فدان، موضحًا أنه لا يمكن التصالح على الأراضى التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، لأن إزالة التعديات تأتى بعد دراسات أمنية وملكية كاملة حتى لا يظلم أحد.