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رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان حي الياسمين لبحث الشكاوى والمقترحات

أحد المستثمرين يتفاوض لإنشاء هايبر ماركت
شريف عمر 1:16 م, الأحد, 25 أكتوبر 20 1:16 م, الأحد, 25 أكتوبر 20

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عقد المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، اجتماعا مع عدد من سكان حى الياسمين بالتجمع الأول لمناقشة مقترحاتهم وشكاواهم المتعلقة بالحى.

وحضر الاجتماع المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، ومسئولى الإدارات المختصة ورئيس حى الياسمين. 

واستهل رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، الاجتماع بالترحيب بالحضور، كما قدم السكان الشكر للمسؤولين الحاليين والسابقين بالجهاز على الجهود المقدمة بالحى. 

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وقال رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة إنه تم خلال الاجتماع مناقشة ملف أرض الخدمات بالحى، حيث تم الاتفاق على إعداد توصية بما يتم التوصل إليه بشأن الأرض ورفعها إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لسرعة بحثها .

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تمت مناقشة مشكلات الصرف الصحى وتخوف السكان من مياه الأمطار هذا العام، حيث تم استعراض الإجراءات المتخذة حيال هذا الملف لحماية الأرواح والممتلكات، كما تطرق الحديث عن منظومة النظافة بالحى وكيفية تطويرها. 

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وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه يجرى التفاوض مع أحد المستثمرين لإنشاء (هايبر ماركت) بأرض خدمات الياسمين، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية، كما أن الجهاز سيقوم بتوفير ماكينة شفط مياه بالحي، استعدادا لموسم الأمطار، وكذا توفير الماكينة بجميع الأحياء بالمدينة. 

وفى ختام الاجتماع، تقدم المهندس أمين غنيم، بالشكر للسكان على اللقاء المثمر، وعلى حسن المقابلة وحسن التنظيم من قبل القائمين على الاجتماع، مؤكداً أن مكتبه مفتوح للجميع، وعلى استعداد لسماع أى شكوى والسعى فى حلها فى حدود الامكانيات المتاحة.

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بقلم شريف عمر

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