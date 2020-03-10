رئيس جهاز القاهرة الجديدة يعلن حالة الطوارئ استعدادا لأمطار الخميس

تبدأ تلك الاستعدادات من مساء الأربعاء المقبل بالتنسيق مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد والتى أعلنت عن توقع أن تتعرض مصر لسقوط أمطار شديدة تصل لحد أو لسيول

أعلن المهندس جمال طلعت رئيس جهاز القاهرة الجديدة حالة الطوارئ استعدادا للأمطار الشديدة المتوقعة بالمدينة يوم الخميس المقبل.

ووجه بتنظيف وتسليك البلوعات وضبط الصرف تحسبا للأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة. استعدادات القاهرة الجديدة للأمطار المتبقية

وأوضح أن إطلاق حالة الطوارئ تساعد على ضبط خطوط الصرف الصحي بمنطقة القاهرة الجديدة مما يتيح تلك الآلية لضبط ودعم مناطقه المنخفضة بالطرق التى رصدت خلال الأمطار التى شهدتها القاهرة الجديدة بنهاية الشهر السابق. تغير مواسير المياة والصرف بالقاهرة الجديدة



واتجه الجهاز لإعداد نظم وبالوعات جديدة بمساحات وأقطار كبيرة لاستيعاب كميات الأمطار وسحبها المياه وفقا آلية سريعه ولا تحدث تكدث بالحركة المرورية.

وتم أخذ كافة التدابير اللازمة والتأكيد على جاهزية محطات روافع الصرف الصحي للعامل بكامل طاقتها وتأمين عمل ( المولد الكهربائي ) فى حالة انقطاع التيار الكهربائي . سيارات لحالة الطوارئ بمنطقة القاهرة الجديدة



وبخلاف وضع خطة للطوارئ تم توفير آلية مركزية لشفط المياه؛ وبجانب توفير سيارات متخصصة للتعامل فى حال السيول بمناطق الحرجة بالطرق.