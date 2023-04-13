رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد مشروعات التجمع الثالث ومنطقة الامتداد وبيت الوطن

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز بجولاتٍ تفقدية، لمتابعة المشروعات الجارية بمناطق التجمع الثالث والأعمال الجارية بمنطقة الامتداد ( محور 24 – محور 28 – دار مصر 2 –– دار مصر 70 عمارة – الإسكان الاجتماعي بالتجمع الثالث – منطقة امتداد غرب الجولف)، وذلك بحضور المهندس حسام محمد قمر، نائب رئيس الجهاز لمنطقة الامتداد، والمهندس حسين الأحمدى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث.

وتابع المهندس عبدالرءوف الغيطي، أعمال الطرق الجارية وتشمل رفع كفاءة امتداد التسعين الشمالى من ميدان نادي رويال وحتى الطريق الأوسطى – تطوير محور 28 – محور 24 الذي يربط التسعين الجنوبي بمحور محمد بن زايد والطريق الأوسطى، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال وإنهاء المرافق المتعارضة مع تطوير الطريق وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

كما تابع رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، سير العمل بمناطق دار مصر الأندلس 2، ودار مصر 70 عمارة، وامتداد غرب الجولف، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل مشروع دار مصر 2، وكذا الاهتمام بالزراعة ومرمات الطرق وإعادة الشىء لأصله بعد أي أعمال إصلاحات، وضرورة متابعة أى مخالفات، والعمل على إنجاز أعمال رفع كفاءة تنسيق الموقع بدار مصر 70 عمارة.

ثم استكمل المهندس عبدالرءوف الغيطي، الجولة بالمرور على منطقة امتداد غرب الجولف بالتجمع الثالث، وأعمال الطرق بالتجمع الثالث، حيث يتم تطوير شارع جمال عبد الناصر الفاصل بين أربيلا والدبلوماسيين، بجانب المرور بالشوارع المحيطة بالجامعة الألمانية، حيث يجري توسعة الطريق وخلق أماكن انتظار سيارات لحل إشكالية الازدحام المروري المستمر بالمنطقة.

وفي ذات السياق، تابع المهندس عبدالرءوف الغيطى، سير العمل بالمشروعات الجارية بأحياء بيت الوطن بالمدينة، والتي تمثل 8 أحياء بها حوالي 21 ألف قطعة أرض بمساحات مختلفة تم وجارِ تخصيصها، لافتاَ إلى أن مشروع بيت الوطن يُسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة للدولة بزيادة وتدعيم الموارد الاقتصادية، من ناحية توفير النقد الأجنبي، وإنشاء المباني السكنية والتجارية والاستثمارية والمراكز الطبية والنوادي الرياضية لتشغيل الأيدي العاملة بمختلف أنشطتها.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن مشروع بيت الوطن عبارة عن تخطيط عمرانى متكامل يقع شمال منطقة الامتداد، ويرتبط بطريق القاهرة/السويس شمالاً والطريق الدائري الأوسطي من الجنوب الشرقى، وامتداد طريق محمد بن زايد جنوباً المؤدى للعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أنه تم وجارٍ تنفيذ عدة مشروعات مرافق بمناطق بيت الوطن وتشمل ( طرق – مياه – صرف صحى )، وتم وجارٍ تسليم قطع الأراضي للحاجزين.