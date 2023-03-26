رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتابع سير الأعمال بالمدينة خلال شهر رمضان

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، عدة مناطق مختلفة في التجمع الثالث، يرافقه المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، ومسئولو القطاعات المختلفة بالتجمع الثالث.

وقام الغيطي بالمرور على المحلية الثامنة ( القطامية )، حيث تتم أعمال تطوير ورفع كفاءة المحلية الثامنة من ( أرصفة – طرق – زراعة – تدبيش- ممرات)، مؤكداً ضرورة تكثيف الأعمال و الالتزام الجاد بضرورة إزالة اى مخالفات بالمنطقة قبل عملية التطوير.

كما قام بالمرور على منطقة ( النقابات والزلزال والإسكان الاجتماعي والمحليات بالشباب )، حيث أكد ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والزراعة داخل محليات ومناطق التجمع الثالث، ومتابعة تطهير شبكات الصرف الصحى وبالوعات المطر بنطاق التجمع الثالث.

واختتم رئيس جهاز القاهرة الجديدة جولته الميدانية بالتجمع الثالث بالمرور على أعمال تطوير شارع جمال عبد الناصر الفاصل بين أرابيلا والدبلوماسيين وتابع المرور على الشوارع المحيطة بالجامعة الألمانية، حيث يتم الآن توسعة الطريق وخلق أماكن انتظار سيارات لحل إشكالية الازدحام المروري المستمر بالمنطقة.

وتم التنبيه بشكل عام على مسئولي الجهاز، بضرورة الاهتمام اليومى بأعمال النظافة للمحاور الرئيسية والمحاور الداخلية وإزالة أي إشغالات بالطرق وأمام المولات والمحال التجارية.

وزار الغيطي المحطات الرئيسية لمنظومة الصرف الصحي، حيث تم المرور على المحطات التالية (امتداد المستثمرين، جنوب المستثمرين ، مركز المدينة)، وذلك للوقوف على كفاءة أعمال التشغيل والصيانة واستعدادات المحطات للطوارئ، وكذلك الأعمال الجارية لاستكمال تطوير المحطات.

رئيس الجهاز يطالب بسرعة عرض المقترحات للخطة المستقبلية للتطوير بالمحطات

وطالب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسرعة عرض المقترحات اللازمة للخطة المستقبلية للتطوير بالمحطات، من إضافة اعمال كهروميكانيكة وأعمال مدنية وغير ذلك.

وأكد نائب رئيس الجهاز للمحطات أنه جارٍ تركيب مصافي حديثة وبوابات وطلمبات رئيسية إضافية لاستيعاب التصرفات المستجدة بالمحطات.

كما تأكد رئيس الجهاز من جاهزية مولدات الطوارئ والطلمبات الرئيسية ومنظومات الحماية من الطرق المائي وغرف الدخول والبيارات والمصافي ومهمات المحطات، مشيدا بمجهودات المسئولين والفنيين والعاملين وكذلك الشركات القائمة بأعمال التشغيل والصيانة بتلك المحطات