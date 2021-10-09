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رئيس جهاز القاهرة الجديدة يبدأ تسليم 2462 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين

ابتداءً من الغد حتى الثلاثاء 7 ديسمبر المقبل
شريف عمر 2:22 م, السبت, 9 أكتوبر 21 2:22 م, السبت, 9 أكتوبر 21

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قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة سيبدأ، غدًا الأحد 10/10/2021، حتى يوم الثلاثاء 7/12/2021، تسليم قطع أراضي المقابر (مسلمين- مسيحيين) بالقاهرة الجديدة، وذلك للفائزين بها بالقرعة العلنية التى أجريت بمركز شباب التجمع الأول. ولفت إلى أنه سيتم تسليم 2462 قطعة أرض مقابر للمسلمين والمسيحيين لسكان مدن القاهرة الجديدة والشروق والعبور وبدر.

وأوضح المهندس أمين غنيم أنه سيتم  تسليم قطع أراضي المقابر بلوكB1، من 1: 19، يوم الأحد 10/10/2021، وقطع بلوك B2، من 1: 19، يوم الاثنين 11/10/2021، والقطع من 20: 39، يوم الثلاثاء 12/10/2021، وقطع بلوك B3، من 1: 20، يوم الأربعاء 13/10/2021، والقطع من 21: 40، يوم الخميس 14/10/2021

والقطع من 41: 60، يوم الأحد 17/10/2021، وقطع بلوك B4، من 1: 20، يوم الاثنين 18/10/2021، ومن 21: 40، يوم الثلاثاء 19/10/2021، ومن 41: 60، يوم الأربعاء 20/10/2021، ومن 61: 80، يوم الأحد 24/10/2021.

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وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة أنه سيتم تسليم قطع بلوك B5، من 1: 20، يوم الاثنين 25/10/2021.

وقال إنه سيتم تسليم القطع من 21: 40، يوم الثلاثاء 26/10/2021، والقطع من 41: 60، يوم الأربعاء 27/10/2021، والقطع من 61: 80، يوم الخميس 28/10/2021، والقطع من 81: 101، يوم الأحد 31/10/2021

مضيفًا أنه سيتم تسليم قطع بلوك  B6، من 1: 20، يوم الإثنين 1/11/2021، والقطع من 21: 40، يوم الثلاثاء 2/11/2021، والقطع من 41: 60، يوم الأربعاء 3/11/2021، والقطع من 61: 80، يوم الخميس 4/11/2021

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والقطع من 81: 106، يوم الأحد 7/11/2021، وقطع بلوك B7، من 1: 20، يوم الاثنين 8/11/2021، والقطع من 21: 40، يوم الثلاثاء 9/11/2021

والقطع من 41: 60، يوم الأربعاء 10/11/2021، والقطع من 61: 80، يوم الخميس 11/11/2021، والقطع من 81: 106، يوم الأحد 14/11/2021.

جدول التسليمات

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم قطع بلوك B8، من 1: 20، يوم الإثنين 15/11/2021، والقطع من 21: 40، يوم الثلاثاء 16/11/2021، والقطع من 41: 60، يوم الأربعاء 17/11/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الخميس 18/11/2021، والقطع من 81: 106، يوم الأحد 21/11/2021

مضيفًا أنه سيتم تسليم قطع بلوك B9، من 1: 25، يوم الاثنين 22/11/2021، والقطع من 26: 50، يوم الثلاثاء 23/11/2021، والقطع من 51: 75، يوم الأربعاء 24/11/2021، والقطع من 76: 95، يوم الخميس 25/11/2021، وقطع بلوك B10، من 1: 25، يوم الأحد 28/11/2021، والقطع من 26: 50، يوم الإثنين 29/11/2021

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والقطع من 51: 75، يوم الثلاثاء 30/11/2021، وقطع بلوك B11، من 1: 25، يوم الأربعاء 1/12/2021، والقطع من  26: 53، يوم الخميس 2/12/2021، وقطع بلوك B12، من 1: 15، يوم الأحد 5/12/2021

والقطع من 16: 33، يوم الإثنين 6/12/2021، وقطع بلوك B13، من 1: 13، يوم الثلاثاء 7/12/2021.

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بقلم شريف عمر

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