رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ حملات إزالة ورفع الإشغالات بالمناطق المختلفة بالمدينة

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،إنه تم مواصلة تنفيذ حملات إزالة ورفع الإشغالات بالمناطق المختلفة بالمدينة، وذلك تحت إشراف نواب رئيس الجهاز، حيث تم شن حملة إزالة على المحال المخالفة والباعة الجائلين وفتح المداخل والممرات بين العمارات بالمحلية الثامنة بالتجمع الثالث، وتم التحفظ على المعدات بمخازن الجهاز بمعرفة إدارة الأمن.

وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات من أمام المحال بالمجاورة 8بالتجمع الأول، وذلك في وجود رئيس حي الشباب جنوبى، ومسئول الإشغالات ورجال الأمن وشرطة المرافق، وتم التحفظ على الإشغالات بمخازن الجهاز.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات وإزالة التندات المخالفة بالمحال بالمجاورة 3 وعمارات الشباب شمالي بالتجمع الأول، وتم التحفظ علي الإشغالات بمخازن الجهاز.

كما تم المرور علي أحد الكمبوندات بالتجمع الخامس، حيث تلاحظ وجود مخالفة زيادة نسبة بنائية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم التحفظ على إشغالات الباعة الجائلين وعربات بيع المأكولات بالتسعين الشمالي ومركز المدينة والحى الثالث بالتجمع الخامس، كما تم تنفيذ قرار إزالة روف قطعة رقم 279 أ، وإيقاف أعمال زيادة روف، ورفع جميع الحواجز من منطقة جنوب الأكاديمية.