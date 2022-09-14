رئيس جهاز العبور: 350 مليون جنيه ميزانية المدينة للعام المالى الجارى

قال المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة العبور، إن ميزانية المدينة للعام المالى الجارى بلغت 350 مليون جنيه، لاستكمال المشروعات التى يجرى العمل بها، علاوة على البدء فى عدد من المشروعات الخدمية الهامة لخدمة سكان المدينة.

وأضاف الغيطى فى تصريحات لـ«المال»، أن المدينة تشهد فى الوقت الحالى، العمل على مشروع مستشفى جديد لخدمة سكان المدينة، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت منذ أيام على تخصيص أرض اخرى لإقامة مركز طبى جديد لصالح أحد المستثمرين.

وأكد الغيطى، أن الجهاز يعمل على الانتهاء من كافة المشروعات التى سبق وانطلق العمل بها، بعد أن تم الانتهاء من توسعة طريق المحور الغربى والطرق العمودية عليه، بداية من تقاطع المحور الرئيسى لمدينة العبور مرورا بالحى الترفيهى إلى ميدان المهندس علاء عبد المنعم وشارع الجيش وحتى نهاية المنطقة الصناعية الأولى.

واستكمل: يبلغ طول المحور 10.2 كم وهو عبارة عن 3 حارات بكل اتجاه بعرض 10 أمتار ونصف وجزيرة وسطى بعرض 4 أمتار، حيث تم تنفيذ التخطيطات المرورية لطريق المحور الغربى لتوفير قيادة آمنة.

وحول استعدادات المدينة لفصل الشتاء قال الغيطى: تم استحداث 60 بالوعة مطر بطول المحور والطرق العمودية عليه، ولمواجهة مياه الأمطار والتقلبات الجوية التى تشهدها البلاد منذ سنوات، مؤكدا أن التكلفة الإجمالية لأعمال الطرق بلغت حوالى 136 مليون جنيه ولا زالت عملية التطوير مستمرة.

وانتقل رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، للخدمات التى يقدمها الجهاز لتوفير الراحة لسكان المدينة فى عملية التنقلات سواء داخل المدينة أو خارجها، مؤكدا بدء تشغيل خط مواصلات جديد بعدد 5 أتوبيسات نقل جماعى «كمرحلة أولى» لخدمة سكان المدينة والمترددين عليها.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتى فى إطار السعى الدائم لاستكمال منظومة نقل تخدم سكان المدينة بالتنسيق مع جهاز تنظيم النقل البرى وبالاتفاق مع الشركات العاملة بالنقل الجماعى، لتدعيم خطوط النقل الخارجى بالمدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور إلى أن منظومة النقل الجماعى ستحد من ظاهرة المواصلات غير المرخصة بجانب تشكيل لجان مختصة لمتابعة حركة منظومة النقل الداخلى والخارجى، وعمل التعديلات اللازمة لمواعيد الانطلاق وخطوط السير حسب حاجة قاطنى المدينة.

كان المهندس عبد الرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، قد أعلن فى وقت سابق عن البدء فى مشروع إنشاء الورش الرئيسية وتنفيذ مجمع ورش حرفية متكاملة بالقطعة رقم 1 بلوك (12019) الامتداد الشمالى بالمنطقة الصناعية الأولى بمساحة (8727م2)، مشيراً إلى أنه سيتم نقل جميع الورش من المناطق السكنية بالمدينة للقضاء على الظواهر السلبية والحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة العبور.

وأوضح أن المشروع يتكون من 5 عنابر بمساحات مختلفة تبدأ من (435م2) إلى (786م2) ويشمل مبنى خدميا ومحال تجارية بارتفاع دورين بمساحة (187م2)، بخلاف غرف الأمن والحراسة.

وأشار الغيطى، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقدر بنحو .28.5 مليون جنيه، وتم استلام الموقع وعمل الجسَّات الأرضية ورفع المخلفات، وجارٍ البدء فى أعمال الحفر وتنسيق الموقع العام للمشروع.