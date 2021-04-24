رئيس جهاز العبور يتفقد محطة محولات كهرباء بقدرة 525 ميجا

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، مشروع محطة محولات كهرباء 5 بقدرة إجمالية ٥٢٥م. ف. أ بالمنطقة الصناعية ب & ج لتصبح إجمالي القدرات الكهربائية المتاحة للمدينة بعد الانتهاء من المشروع ٧٠٠ م. ف. ا.

وأوضح الغيطى، أن المشروع يقع على مساحة 6.5 فدان وبتكلفة إجمالية 450 مليون جنيه، ونسبه إنجاز 75٪، ويتكون من ( 3 محولات كهرباء قدرة 3 * 175 م. ج. أ “جهد ٤٠*4 ميجا وات”- مبنى g. I. S “٢٢٠”- مبنى A. I. S “٦٦”- مبنى الكنترول وموزع ٢٢ – خزانات وقود – شبكة حريق – أبراج المراقبة – غرف أمن).

وأضاف أن الهدف من المشروع هو تلبية الاحتياجات المتزايدة للمدينة من القدرات الكهربائية سواء للمصانع وتوسعاتها أو المناطق السكنية المستجدة.

ويعد المشروع إضافة كبيرة للبنية الأساسية بمدينة العبور، وعلى رأسها توفير القدرة الكهربائية المتاحة للتوسعات الاستثمارية، أو السكنية بمدينه العبور.

وشدد المهندس عبدالرءوف الغيطى، على الالتزام بأعلى جودة ممكنة والاهتمام بالتفاصيل الفنية ومستوى الأعمال، من أجل إخراج المشروع بالمواصفات المطلوبة، وكذا الإسراع بالانتهاء من المشروع في التوقيتات المحددة.