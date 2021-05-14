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رئيس جهاز العبور: جارٍ تنفيذ رافع الصرف الصحي لمنطقة دار مصر بالمدينة

الانتهاء من تنفيذ خط الطرد قطر 500مم بطول1200 متر والغرف الملحقة به
أحمد صبحي 5:12 م, الجمعة, 14 مايو 21 5:12 م, الجمعة, 14 مايو 21

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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه جارٍ تنفيذ رافع مياه الصرف الصحي لمنطقة دار مصر المرحلة الثانية بالمدينة.

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن محطة للرفع تشمل الأعمال المدنية والكهروميكانيكية بمبنى البيارة والطلمبات والمحولات والمخازن، وخط طرد مواسير قطر 500 مم بطول 1200متر، وخط انحدار قطر 900 مم بطول 1700متر.

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وأوضح الغيطي، أن الهدف من المشروع هو تجميع ونقل صرف منطقة دار مصر المرحلة الثانية وجزء من صرف المنطقة الصناعية ب ، ج بكمية حوالي 25 ألف م3/يوم إلى محطة رافع الصرف الرئيسية رقم 7 ومنها إلى محطة المعالجة بالجبل الأصفر.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ خط الطرد قطر 500مم بطول1200 متر والغرف الملحقة به، وكذا تم صب الأرضية الخرسانية والمرحلة الأولى من حوائط مبنى البيارة والطلمبات للمحطة، وذلك في إطار سعي جهاز المدينة لمجابهة أخطار السيول ورفع كفاءة منظومة الصرف بالمدينة.

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بقلم أحمد صبحي

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