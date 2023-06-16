رئيس جهاز «العبور الجديدة»: استكمال تنفيذ شبكة الطرق بالمدينة

أكد المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب أعمدة الإنارة على جانبى الطريق المستحدث لربط وحدة المرور والفحص الفنى بمنطقة الـ2600 فدان بالطريق الدائرى الأوسطى، وكذا زراعة الأشجار بالطريق.
ويأتي تنفيذ الطريق بهدف ربط المبانى الخدمية بالمحاور الرئيسية لتخفيف الكثافة المرورية داخل المدينة عند تشغيل وحدة المرور.
وأكد المهندس أحمد علي، ضرورة سرعة الانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة وربطها بالطريق الدائرى الأوسطى بما يسهم فى تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المواطنين داخل المدينة.