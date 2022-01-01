عقـــارات

رئيس «جهاز العبور»: إسناد أعمال النظافة بالحيين الثاني والشباب لشركة جديدة

الغيطي: تم تنفيذ اصطفاف لمعدات الشركة وفحصها فنياً من قبل اللجنة المختصة قبل التسليم
أحمد صبحي 12:28 م, السبت, 1 يناير 22 12:28 م, السبت, 1 يناير 22

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صرح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، بأنه تم إسناد أعمال النظافة وتسليم مواقع العمل بالحيين الثاني والشباب لشركة جديدة ضمن تطوير منظومة النظافة بالمدينة، مشيراً إلى أن الشركة بدأت بالعمل فور أعمال التسليم، وقامت بتوزيع حاويات القمامة والهوك والأفراد على مواقع العمل بالحيين.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تنفيذ اصطفاف للمعدات المستخدمة من قبل الشركة وتشمل:

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12 سيارة قلاَّب – 6 مقلبات – 3 لوادر كبيرة – لوادر صغيرة – سيارة مكبس لتفريغ الصناديق – مكنسة سير – فرشة مجرورة – سيارات ربع نقل للمرور – حاويات قمامة – صناديق مخصصة لكل حي – هوك للتجميع، بخلاف العمالة اليدوية وسيارات تحركات مشرفي المواقع.

لافتاً إلى أنه تم فحص المعدات وحاويات القمامة فنيا، وتم مراجعة المستندات الخاصة بالمعدات من قبل اللجنة المختصة.

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وأشار المهندس عبدالرءوف الغيطي، إلى أنه سبق طرح مناقصات بين كبري الشركات المتخصصة في المجالات البيئية، وتم إنهاء التعاقد مع بعض شركات النظافة القائمة على نظافة الأحياء فئة (ج).

وأضاف تم استبدالها بشركات نظافة فئة (أ) للنهوض بمستوى النظافة العامة لمدينة العبور، وظهورها بالمظهر الحضاري اللائق بها وتلبية لمتطلبات سكان المدينة.

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بقلم أحمد صبحي

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