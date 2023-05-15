رئيس جهاز «العاصمة الإدارية» يُواصل لقاءاته مع سكان الحي الثالث R3 

استقبل المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الادارية الجديدة، عدداً من سكان وقاطني الحي السكني الثالث R3 بمقر الجهاز، وذلك بحضور مسئولي الجهاز والإدارات المختلفة، للرد على الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بالسكان، والاستماع إلى آرائهم ومناقشة مقترحاتهم، عملاً على توفير جميع الخدمات وسبل الراحة للسكان.

وفي بداية اللقاء، رحب المهندس شريف الشربيني، بسكان الحي السكني الثالث R3 ، وناقش الاستفسارات الخاصة بالسكان داخل الحي، والتي تم استقبالها بالمجموعة المخصصة على تطبيق “واتس آب “، والتي تم رصدها من خلال ممثلي جهاز المدينة متضمنة ما تم من ملاحظات خلال فترة السكن الحالية، وذلك عملاً على حلها وتوفير جميع الخدمات الضرورية لقاطني الحي، كما تم التأكيد على أن دور الجهاز هو العمل على حل جميع المشكلات التي تخص قاطني الحي الثالث في إطار مسئولياته، والذي يعتبر بدوره من أكثر الأحياء السكنية جاهزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال اللقاء تم التنويه عن تواجد خدمات عديدة حالياً وتم تشغيلها بالفعل، ومنها مجمع الأحوال المدنية ومكتب بريد ومسجد ومحال تجارية، كما أنه جارٍ ولأول مرة بالعاصمة الإدارية التجهيزات الخاصة بالمركز التجاري كارفور تمهيداً للافتتاح في الفترة المقبلة، كما يوجد بالفعل نقطة شرطة ودفاع مدني تحت الإنشاء، ومركز طبي سيتم تشغيله من قبل وزارة الصحة والسكان، بجانب إجراء التنسيقات اللازمة لاستكمال الخدمات الضرورية واللازمة لخدمة قاطني الحي.

ونوه رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، عن تواجد شركات أمن لتأمين مداخل ومخارج المجاورات بالحي وشركات نظافة وتشغيل وصيانة لجميع الخدمات المقدمة للسكان، وتم العمل على تنفيذ بعض متطلبات السكان التي تم طلبها خلال الاجتماع السابق، حيث تم الإشادة من قبل الحاضرين بذلك.

وفي نهاية اللقاء، قدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للسكان، معرباً عن سعة صدره وفريق العمل بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لاستقبال أي استفسار أو تساؤل أو ملاحظة، بما يخدم السكان وسرعة الاستجابة للعمل على حل المشكلات إن وجدت دون توانٍ أو تراخ.

وفي ذات السياق، قدم سكان الحي السكني الثالث R3، الشكر للمسئولين بجهاز العاصمة الإدارية الجديدة، على سرعة الاستجابة دون تأخير وفي أي وقت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.