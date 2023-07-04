رئيس جهاز العاشر يتفقد وحدات «سكن كل المصريين»

تفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، الأعمال الجارية بموقع مشروع تنفيذ ( ٥٢ ) عمارة ضمن المبادرة الرئاسية ” سكن كل المصريين ” ضمن المرحلة الرابعة بالحي السادس عشر.

وتابع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أعمال المرافق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء وشبكة التليفونات والطرق بالمشروع

تنفيذ الأعمال بدقة

ووجه الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه وبالجودة المطلوبة وذلك لإنجاز خطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من المشروعات القومية في التوقيتات المحددة.

البنية التحتية

و أكد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ، الاهتمام بمشروعات البنية التحتية من أعمال تنسيق الموقع وتنفيذ شبكة طرق ومحاور حيوي ،و أعمال رفع كفاءة وإحلال وتجديد شبكة الطرق داخل المدينة

وشدد على متابعة استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية في المنطقة الصناعية A5، كما تم متابعة الأعمال في طرق المنطقة الصناعية A3.

منطقة المطورين

وأضاف ” منيع ” أنه تم استكمال أعمال تنسيب طبقة الفرمة وأعمال البردورات والإنترلوك في ٧١٠ أفدنة بمنطقة المطورين ، والتنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقا للجدول الزمني المتفق عليها من أعمال أسفلت أو أعمال رفع كفاءة كافة الطرق .