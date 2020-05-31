رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد خطوط المواصلات والتأكد من ارتداء الكمامات

تفقد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، موقف وسائل المواصلات وخطوط الأقاليم، وكذا خطوط النقل الداخلي بمنطقة الأردنية لمتابعة سير العمل، والتأكد من التزام السائقين والركاب وارتدائهم الكمامات الواقية، حفاظاً على صحتهم وتجنباً لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

متابعة أعمال التطهير للمواقف تنفيذا للإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة

وأكد شاهين، خلال الجولة، أن متابعة أعمال التطهير والتعقيم للمواقف والسيارات من الداخل والخارج، يأتي تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية الركاب

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية بالمواقف لتوعية الركاب والسائقين بضرورة ارتداء الكمامات واتخاذ كافة الأساليب الوقائية والاحترازية حرصاً على سلامتهم.

قرار رئيس مجلس الوزراء

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا ببدء تفعيل إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بداية من السبت 30 مايو

وينص القرار على أن يلتزم بارتداء الكمامات كل من العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد في جميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، وذلك إلى حين صدور إشعار آخر.

4 ألاف جنيه غرامة لكل من يخالف القرار

كما نص قرار رئيس الوزراء على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه.