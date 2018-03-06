رئيس جهاز العاشر: تشغيل مشروع فصل الصرف الصناعى بتكلفة مليارى جنيه

المال - خاص صرح المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم تشغيل مشروع فصل الصرف الصناعي عن الآدمي بالمدينة، بتكلفة تقديرية حوالي 2 مليار جنيه. وقال النجار: يتكون المشروع من 3 آجزاء، وهي: الصرف الآدمى، حيث يتم تجميع الصرف الآدمى عن طريق محطة معالجة ميكانيك

المال – خاص



صرح المهندس عادل سعيد النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه تم تشغيل مشروع فصل الصرف الصناعي عن الآدمي بالمدينة، بتكلفة تقديرية حوالي 2 مليار جنيه.



وقال النجار: يتكون المشروع من 3 آجزاء، وهي: الصرف الآدمى، حيث يتم تجميع الصرف الآدمى عن طريق محطة معالجة ميكانيكية بطاقة 286 ألف م3 يومياً، ويتم استغلال 190 ألف م3/يوم منها لري المسطحات الخضراء، ونقل الباقي بعد المعالجة إلى مصرف بلبيس عن طريق خط الطرد، والصرف الصناعى، حيث يتم تجميع مياه الصرف الصناعي عن طريق 3 محطات لنقلها لمحطة معالجة الصرف بطاقة 230 ألف/م3 يومياً، ويتم نقلها بعد المعالجة إلى مصرف بلبيس عن طريق خط الطرد، بجانب الخط الناقل، وهو عبارة عن خط مزدوج بطول 40 كم تقريباً، ويتكون من خط مزدوج بطول 23.65 كم بقطر 1500م حتى غرفة التهدئة، وخط مزدوج بطول 16 كم بقطر (1400م، 1200م) حتى غرفة المصب.