عقـــارات

رئيس جهاز الشيخ زايد يبحث مع ممثلي سكان المدينة استفسارات قانون التصالح

وإيضاح كافة الاستفسارات لدى السكان، وتسهيل إجراءات التصالح، وذلك بحضور أعضاء لجنة التصالح بالمدينة
خالد الأسمر 5:25 م, الأحد, 13 سبتمبر 20 5:25 م, الأحد, 13 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

عقد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، اجتماعا مع ممثلين عن السكان بالمدينة للرد على تساؤلات السكان بشأن كيفية تطبيق قانون التصالح ، وإيضاح كافة الاستفسارات لدى السكان، وتسهيل إجراءات التصالح، وذلك بحضور أعضاء لجنة التصالح بالمدينة.

أهم استفسارات السكان

وأوضح فهمى، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة تساؤلات واستفسارات، ومنها كيفية حساب مخالفة تغيير النشاط، وزيادة مسطح غرف خدمات السطح والتى يتم حسابها كمخالفة واحدة بنسبة 100%.

وأضاف أن تطبيق قانون التصالح  ليس بعقاب للمواطنين، وإنما هو فى مصلحة المواطن، وأن اللجنة وأعضاءها تسعى جاهدة لتطبيق القانون وتيسير كافة الإجراءات على المواطنين.

من جانبه أكد المهندس عماد حمدى، رئيس لجنة التصالح  بمدينة الشيخ زايد، أن اللجنة تعمل على مدار اليوم لاستقبال طلبات المواطنين، وهناك تيسيرات قررها رئيس الوزراء فى استقبال الطلبات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم خالد الأسمر

بكالوريوس تجارة قسم العلوم السياسية ودبلوم علاقات سياسية دولية والتحق بالعمل في قسم العقارات بجريدة المال سبتمبر 2018 وعمل لأكثر من 10 سنوات بالصحافة

ملف الكاتب خالد الأسمر

اقرأ أيضاً

جهاز الشيخ زايد : تنفيذ 4032 وحدة بمشروع «جنة 2» وتسليمها قبل نهاية العام

شريف عمر 2:39 م, الأحد, 9 أغسطس 20

ارتفاع أسعار العقارات في مدينة الشيخ زايد ..تعرف عليها (جراف)

محمود زكي 7:57 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20

«أورا» العقارية تبيع %50 من المرحلة الثانية بمشروع «ZED» الشيخ زايد

ايمان القاضي 9:18 ص, الخميس, 14 مايو 20

جهاز مدينة الشيخ زايد يتلقى 788 طلب تصالح في مخالفات البناء

محمود زكي 6:28 م, الخميس, 23 أبريل 20

«كايرو كابيتال» تطرح مشروع «ليك ويست» الشهر المقبل

محمود زكي 1:53 ص, الثلاثاء, 24 مارس 20

سقوط لوحة إعلانات وعمود إنارة بالشيخ زايد لسوء حالة الطقس

خالد الأسمر 6:11 م, السبت, 14 مارس 20