عقـــارات

رئيس جهاز «الشروق» يقود حملة لإزالة التعديات والإشغالات بمشروع دار مصر

الحملة أسفرت عن التعامل مع العشرات من المخالفات
أحمد صبحي 12:04 م, السبت, 20 فبراير 21 12:04 م, السبت, 20 فبراير 21

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قاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمشروع “دار مصر”، بالتعاون بين أعضاء لجنة الإزالة بالجهاز وقوة قسم شرطة التعمير بالمدينة.

مشيرًا إلى أن الحملة تأتى فى إطار الحفاظ على الثروة العقارية، والتصدى لأوجه التعديات على الملكيات العامة ومنع صور العشوائية.

وأوضح الغيطى، أن الحملة أسفرت عن التعامل مع (40) مخالفة، حيث تمت إزالة 4 حالات تعدٍّ على المسطحات الخضراء، عبارة عن ضم مساحة زائدة ورفع أسوار الشبك والسياج الشجرى، وذلك لمخالفة المرخص لهم شروط “حق الانتفاع” الصادر فى هذا الشأن، وكذا إيقاف التعامل على 36 وحدة سكنية لإتلاف واجهات العمارات وإلزامهم بإعادة الشىء لأصله، وإزالة مخالفات متمثلة فى رفع  14 تندة مخالفة، وغير ذلك من المخالفات.

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وشدد رئيس الجهاز، على أصحاب الوحدات السكنية بالمشروع، ضرورة الالتزام بشروط حق انتفاع الحدائق، طبقاً للإقرار الموقع من المنتفع، وعدم تنفيذ أي أعمال دون الحصول على ترخيص من الجهاز، حفاظاً على الواجهة الحضارية للمشروع.

رئيس جهاز مدينة الشروق
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بقلم أحمد صبحي

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