رئيس جهاز الشروق يجتمع مع حائزي قطع الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة

عقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، اجتماعاً مع مجموعة من حائزى قطع الأراضى بمنطقة الرابية المضافة للمدينة، وذلك بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر الجهاز، لإطلاعهم على آخر المستجدات فى ملف التقنين بصفة عامة، وذلك فى ضوء توجيهات الدولة بتوفيق أوضاع حائزى الأراضى بالمناطق المضافة لعدد من المدن الجديدة.

وأشار المهندس على سعد إلى قرب استئناف أعمال تمهيد الطرق بمداخل المنطقة، وكذا البدء فى تنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى لخدمة المنطقة.

كما أعرب الحضور عن تقديرهم لجهد الجهاز وثقتهم فى إنهاء التقنين وخروجه قريباً إلى النور، واستفسروا أيضاً عن العديد من التساؤلات الخاصة بهم، وقام رئيس الجهاز بالرد عليها، وطمأنهم فى الختام على الأخذ دائماً فى الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعى عند اتخاذ أى قرارات خاصة بتقنين مساحات قطع الأراضى الصغيرة بالمناطق المضافة لمدينة الشروق .

وفي سياق متصل، قام المهندس على سعد، يرافقه مسئولو الجهاز بجولة تفقدية، لمتابعة منطقة الإسكان العائلى (1) والتى تشتمل على 4 مجاورات.

وتفقد رئيس جهاز الشروق، المنطقة بدايةً من المجاورة 1، مروراً بالمجاورات (2 ، 3 ، 4)، وذلك برافقة جميع المسئولين عن (النظافة – الزراعة – المخالفات والأمن –التشغيل والصيانة) بهدف إنهاء الملاحظات فور رصدها، موجهاً بتكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء وإعداد برنامج زمنى مكثف لرفع كفاءة تلك الأعمال .

تفاصيل الجولة

كما شهدت الجولة لقاء رئيس الجهاز مع عدد من السكان واستمع إلى شكواهم التي تلخصت فى طلب رفع مخلفات موجودة بجانب القطعة، والاستفسار عن موقف مشروع الاتزان، وسؤال آخر بشأن مرمات الأسفلت، وتم على الفور التوجيه برفع المخلفات فى حينه، والرد على التساؤلات، حيث طمأن رئيس الجهاز قاطني المنطقة على تقدم أعمال الاتزان وقرب إنهاء المشروع الذى يضبط ضغوط شبكة مياه الشرب فى جميع مناطق وأحياء القطاع الشرقى، وجارٍ السير فى طرح أعمال صيانة للطرق بشرق المدينة.